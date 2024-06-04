Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.
Большое внимание Мария Львова-Белова уделила детям-мигрантам, которые зачастую находятся в центре недопониманий в образовательных учреждениях. Девушка заметила, что они не хотят постичь русский язык, так же как и их родители. Помимо отсутствия какого-либо желания совершенствовать свои навыки говорения, дети не хотят узнавать культуру страны, в которой теперь проживают. Правила хорошего тона для несовершеннолетних также остаётся нежеланным предметом для изучения. Девушка отмечает, что уровень компетенций, навыков и знаний, которыми владеют дети-мигранты, и близко не стоят с тем, что умеют русские. Причина — нежелание учиться.
По этой причине Мария Львова-Белова считает необходимым разработать определённый закон, способствующий изменению ситуации с детьми мигрантов. По её словам, они должны обладать навыками русского языка. Также детям-мигрантам надо помочь в процессе активного приспособления к условиям социальной среды.
Для детей планируется создать бесплатные образовательные программы. Помимо этого, собираются применить учебные курсы, способствующие адаптации, информирует ТАСС.
Фото: Flickr / Lucélia Ribeiro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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