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Мария Львова-Белова: скоро иностранцы не смогут усыновлять детей из России
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 10:54

Мария Львова-Белова: скоро иностранцы не смогут усыновлять детей из России

Уполномоченный при Президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала, что иностранные граждане всё реже усыновляют детей из России. Об этом девушка поделился в своём ежегодном докладе.

В своём документе Мария Львова-Белова отмечает, что процент иностранных граждан, которые берут в семью русских детей, с каждым годом уменьшается всё сильнее. По её словам, из-за международной ситуации количество желающих усыновить ребёнка из других стран ещё сильнее понизится. Мария Львова-Белова продемонстрировала официальные документы, подтверждающие этот процент. Сведения из федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК показывают, что из других стран усыновляют лишь 0,27% несовершеннолетних людей из России. Данные были проведены, учитывая всех детей, оставшихся по той или иной причине без родителей в специальном учреждении.

В промежуток времени, исследуемый в документах, наблюдается сильное снижение доли иностранцев, усыновляющих детей в России. Их число уменьшилось почти на 90%, заявляет Мария Львова-Белова.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка отметила, что, по её сведениям, все родители, которые усыновили детей из России, находятся в странах Европы. В число этих государств вошли Франция и Италия. Мария Львова-Белова напомнила, что именно с этими странами у России есть разрешающие документы на устройство ребёнка на воспитание в семью. Помимо названных стран, девушка сказала, что у Испании и Израиля также существуют эти возможности, но в отчётный период они ими не воспользовались.

Фото: website President of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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