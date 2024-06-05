Пожилая женщина, не пустившая в дом маленьких детей во время ракетной опасности в Белгороде, отрицает свою вину. О своём поступке пенсионерка рассказала российскому интернет-изданию Газете. Ru.

Во время сигнала ракетной опасности люди, которые находились во дворах, и маленькие дети побежали в сторону дома, дабы найти укрытие. В этот момент пожилая женщина направила их искать другое убежище, показывая направление рукой. Сама пенсионерка отрицает свою вину. Она заявляет, что поступила так только потому, что у дома толпилось слишком много людей. По словам пенсионерки, на неё пожаловалась одна из соседок, которая претендует на её должность старшей по дому.

Впоследствии пенсионерка заявила, что уже давно хотела поставить автоматические двери. Она объяснила, что большую сложность вызывало отсутствие кирпича, который придерживал входную дверь. Именно в тот момент, когда прозвучала сигнализация, она пыталась отворить дом, но попытки оказывались тщетными. Когда с площадки прибежали маленькие дети, женщина всё-таки открыла дверь с помощью ключа. Однако у входа уже скопились люди. В этот момент пенсионерка и направила детей к тому дому, где был кирпич. По её словам, она не сделала ничего преступного, наоборот, волновалась за их жизнь.

После произошедшего на пенсионерку подали много жалоб и захотели привлечь её к ответственности. На это женщина ответила, что ничего не боится, ведь у неё есть очевидцы, которые могут подтвердить невиновность. Вдобавок к этому она сказала, что жалобу написала именно та женщина, которая хочет отобрать у неё работу, якобы она подговорила других, что пожаловались на пенсионерку.