74 летняя сестра Федора Бондарчука назвала детей режиссера его "копией" Наталья Бондарчук поделилась информацией о родственной линии на прямом эфире YouTube-программы RTVI под названием "Легенда".
Согласно словам самого режиссера, Федор регулярно посылает фотографии своих детей. Изучая снимки, Наталья отмечает схожесть племянников с его братом.
«Раскосые глаза, вот эти скулы. Это очень интересно», - высказалась Бондарчук
По мнению Натальи, наиболее привлекательным членом семьи является Константин Крюков. Режиссер добавила, что в детстве он был "как ангел".
Следует отметить, что у Федора есть дети, родившиеся в браке с Светланой Бондарчук. Сын Сергей следует стопам отца, выбрав киноиндустрию. Что касается дочери Варвары, информация о ней сочтена незначительной: звездные родители предпочитают сохранять ее вдали от публичного внимания.
Также у Федора есть сын Иван от Паулины Андреевой.
Ранее 56-летний режиссер Федор Бондарчук посетил кинопремию без обручального кольца. В интернете уже несколько месяцев обсуждается разрыв между Федором и Паулиной. Подробности можно узнать из данной новости.
Фото: vk.com/Panfilov's 28 men studio (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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