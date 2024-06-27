Учёные из США из Университета штата Техас в Остине выяснили, что между нестабильной психикой у несовершеннолетних и быстро развивающимся старением есть что-то общее. Результаты были размещены в научном журнале Clinical Psycology Science.

Стало известно, что дети с психическими отклонениями, которые вызывают депрессивные, тревожные, обсессивно-компульсивные и родственные расстройства и так далее, а также обладатели целенаправленного разрушительного, наступательного поведения обычно имеют более значительные показатели модификации молекулы ДНК, остающейся неизменной для самой нуклеотидной последовательности ДНК.

Специалисты доказали, что биологический процесс, благодаря которому к молекуле ДНК прибавляются метильные группы, связан напрямую со старением человеческого организма. Эксперты решили создать способы применения сведений о метилировании ДНК для понимания возраста человека. За основу были взяты данные Техасского проекта близнецов, в котором участвовало 1183 близнеца.

Результаты показатели, что в большинстве случаев несовершеннолетние, которые жили в неблагополучных местах, имели более плохие психические показатели. Быстрое старение отмечалось и у тех детей, которые, по словам родителей, отличались агрессивностью. Исследование доказало, что психическое состояние оказывает большое воздействие на возраст человека. Однако в конце специалисты предупредили, что в результатах могут быть некоторые погрешности из-за не совсем исчерпывающих ответов родителей.

Фото: Viktoria Borodinova (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)