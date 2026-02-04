Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:28

Порошок для стирки “съедает” цвет одежды — почти все делают эту ошибку, думая, что так чище

Многие уверены: чем больше порошка или геля добавить в стирку, тем чище будет одежда. На практике эта привычка работает наоборот — избыточное количество моющего средства постепенно изнашивает ткань, делает цвета тусклее и может даже оставлять неприятный налёт на вещах. Современные стиральные машины и концентрированные формулы рассчитаны на небольшие дозировки, поэтому "перелив" чаще вредит, чем помогает. Об этом пишет Real Simple.

Почему избыток моющего средства портит одежду

Главная проблема в том, что лишнее мыло не всегда успевает полностью вымыться во время цикла. В результате на ткани остаётся тонкий слой налёта, который со временем влияет на волокна: они становятся жёстче, быстрее истираются, а цвет теряет яркость.

Дополнительно такой налёт может притягивать грязь и усиливать ощущение, что одежда "не отстиралась до конца". Получается замкнутый круг: человек добавляет ещё больше средства, и вещи изнашиваются ещё быстрее.

Почему легко ошибиться с дозировкой

Эксперты отмечают, что определить правильное количество порошка или геля сложно ещё и потому, что мы не видим, что происходит внутри машины. Плюс сегодня слишком много форматов и концентраций: капсулы, листы, гели 1x, 2x и даже 10x — и у каждого варианта своя дозировка.

Из-за этого люди часто ориентируются на привычку, а не на инструкцию, и используют больше, чем требуется.

Сколько средства действительно нужно: ориентиры по типам

В материале приводятся примерные нормы, которые помогают не переборщить:

  1. Капсулы (pods): в одной капсуле может быть до 26 граммов продукта, поэтому их лучше не тратить на маленькую стирку.
  2. Жидкое средство: обычно хватает около 2 столовых ложек на 5-6 кг одежды, но важно учитывать, 1x это формула или 2x.
  3. Концентрированное средство (10x): примерно 1-2 нажатия дозатора на те же 5-6 кг белья.
  4. Листы для стирки: чаще всего берут 1 лист на 5-5,5 кг, но пятна всё равно лучше обрабатывать отдельно.

Что ещё влияет на расход порошка или геля

На дозировку влияет не только объём загрузки, но и то, насколько грязные вещи, а также качество воды. При жёсткой воде действительно может понадобиться чуть больше средства, но в разумных пределах.

Эксперты советуют ориентироваться на базовое правило — 2-3 столовые ложки на одну стирку, а затем уточнять норму по этикетке конкретного бренда. У многих крышек есть мерная шкала — её стоит использовать, а не наливать "на глаз".

Почему не нужно удваивать дозу при большой загрузке

Распространённая ошибка — автоматически удваивать количество средства, если загрузка больше обычной. Но это редко бывает необходимо и может только ухудшить результат: лишняя пена мешает нормальному выполаскиванию, а ткань после стирки и сушки может стать грубее.

Важный нюанс при смене бренда

Даже если вы часто меняете моющее средство ради аромата или эффекта, важно помнить: концентрация у разных марок может сильно отличаться. Если не читать этикетку, легко налить привычный объём и получить передозировку, особенно с концентратами.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

