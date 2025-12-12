Детей переводят на растительную диету — и вот где скрывается главный риск, о котором забывают родители

Растительные диеты всё чаще выбирают не только взрослые, но и семьи с детьми, что неизбежно вызывает вопросы о безопасности такого подхода. Родителей волнует, сможет ли организм ребёнка получать всё необходимое для роста и развития без мяса и других продуктов животного происхождения. Новый масштабный научный анализ даёт более взвешенный ответ и показывает, что ключевую роль играет не сам тип питания, а его продуманность. Об этом сообщает научное издание Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Что показал крупнейший анализ детских растительных диет

Учёные проанализировали данные более чем 48 тысяч детей и подростков из 18 стран, сравнив три группы: лакто-ово-вегетарианцев, веганов и детей, употребляющих продукты животного происхождения. В обзор вошли 59 научных работ, охватывающих 7280 лакто-ово-вегетарианцев, 1289 веганов и 40 059 всеядных детей.

Результаты показали, что растительные диеты принципиально отличаются по нутриентному составу. Дети, придерживающиеся вегетарианского или веганского питания, в среднем получали больше клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты, магния и железа. При этом в их рационе чаще фиксировался более низкий уровень энергии, белка, жиров, витамина B12 и цинка.

"Наш анализ показывает, что хорошо спланированная растительная диета может полностью удовлетворять потребности растущего организма. Главное — внимание к ключевым питательным веществам", — говорит ведущий автор исследования, доктор Моника Дину из Флорентийского университета.

Авторы подчёркивают, что различия между группами не означают автоматический риск для здоровья, но требуют более внимательного подхода к формированию рациона.

Какие дефициты встречаются чаще всего

Наиболее выраженные риски были зафиксированы у детей, придерживающихся строгой веганской диеты. Именно в этой группе чаще всего наблюдалось недостаточное потребление отдельных микроэлементов и витаминов.

"Особенно у веганов наблюдалось недостаточное потребление кальция, а уровень витамина B12 редко достигал нормы без обогащенных продуктов или добавок. Кроме того, кальций, йод и цинк часто находились на нижней границе рекомендуемого диапазона", — объясняет соавтор исследования, доктор Жанетт Бисли из Нью-Йоркского университета.

Такие данные подтверждают, что растительное питание требует не просто исключения продуктов животного происхождения, а их грамотной замены. Без этого риск дефицитов возрастает, особенно в периоды активного роста.

Важно учитывать и биодоступность нутриентов. Например, железо из растительных источников усваивается хуже, чем из мяса, а значит, его количество в рационе должно быть выше или сочетаться с продуктами, улучшающими усвоение.

Влияние растительных диет на здоровье и рост детей

Несмотря на потенциальные дефициты, исследование выявило и ряд положительных эффектов. У детей, не употребляющих мясо, фиксировались более низкие уровни общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. Это указывает на благоприятное влияние растительных диет на сердечно-сосудистое здоровье уже в детском возрасте.

Показатели роста и состава тела также отличались. В среднем дети-вегетарианцы и веганы были стройнее, имели более низкий индекс массы тела и меньшую долю жировой массы. При этом у них отмечалось сниженное содержание минеральных веществ в костях, что требует дополнительного контроля.

Авторы подчёркивают, что такие особенности не обязательно являются патологией, но требуют регулярного наблюдения и оценки со стороны специалистов.

Что важно учитывать родителям

Исследователи сходятся во мнении: растительная диета может быть допустима для детей, если она тщательно спланирована. Особое внимание следует уделять ключевым нутриентам, дефицит которых может негативно сказаться на здоровье.

Родителям рекомендуется:

Планировать рацион совместно с педиатром или диетологом. Контролировать поступление витамина B12, кальция, йода, железа и цинка. Использовать обогащённые продукты или пищевые добавки при необходимости. Регулярно отслеживать рост, вес и показатели развития ребёнка.

На фоне роста распространённости детского ожирения в развитых странах растительные диеты в ряде случаев рассматриваются как потенциально полезный инструмент коррекции питания, особенно в подростковом возрасте.

"Хотя взрослым хорошо сбалансированные растительные диеты приносят пользу, для детей остаются вопросы. Подростки и дети находятся в фазе быстрого роста, поэтому недостаток ключевых нутриентов может иметь более серьезные последствия", — добавляет соавтор исследования, доктор Вольфганг Маркс из Университета Дикина.

Сравнение: растительная и смешанная диета у детей

Растительная диета содержит больше клетчатки и витаминов растительного происхождения. Смешанное питание проще обеспечивает поступление витамина B12 и кальция. Веганский рацион требует обязательного использования добавок. Всеядные дети реже сталкиваются с дефицитом микроэлементов, но чаще имеют избыточную массу тела.

Такое сравнение показывает, что универсального решения не существует — выбор питания должен учитывать индивидуальные особенности ребёнка.

Плюсы и минусы растительной диеты в детском возрасте

Преимущества:

Более низкий уровень холестерина. Повышенное потребление клетчатки и антиоксидантов. Потенциально более здоровый вес тела.

Ограничения:

Риск дефицита витамина B12. Недостаточное потребление кальция и йода. Необходимость постоянного контроля рациона.

Советы родителям, выбирающим растительное питание

Не исключайте продукты без замены равноценными источниками нутриентов. Используйте обогащённые растительные напитки и продукты. Регулярно сдавайте анализы по рекомендации врача. Учитывайте возраст и фазу роста ребёнка. Не полагайтесь только на популярные рекомендации из интернета.

Популярные вопросы о растительной диете для детей