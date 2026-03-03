Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ссора близких людей
© freepik by stockking is licensed under public domain
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 19:15

Любовь разбивается о слова: запретные темы в спорах превращают некогда крепкий союз в руины

Обесценивание достижений партнера, упреки в адрес родителей и обидные сравнения разрушают отношения быстрее бытовых споров, подчеркивает психолог, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В комментарии специалиста выделены формулировки, провоцирующие ссоры между супругами. Опасны не шаблонные выражения, а направления критики, включая обесценивание деятельности партнера. Об этом сообщает EcoSever.

Категорически нельзя затрагивать родителей, общих детей или детей от других браков в уничижительном тоне, поскольку такие реплики бьют по чувствительным точкам и подрывают доверие в семье. По словам эксперта, в эти темы заходить запрещено, как бы ни хотелось высказаться. Кроме того, накопленные претензии и указания на "недостающие" качества партнера всплывают в быту после романтического периода, когда гормональный подъем утихает.

"Это ключевой момент. Ни мужскую деятельность, ни женскую нельзя обесценивать. Это первое и главное", — отметил Федорович.

Как отметил психотерапевт, в букетно-конфетный период гормоны создают иллюзию гармонии, маскируя неоправданные ожидания, которые потом проявляются в разрушительных фразах. Такие конфликты возникают, когда реальность сталкивается с идеалами. Специалист советует искать точки соприкосновения до создания семьи, а не в разгар ссоры.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

