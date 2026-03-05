Горький вкус чужих побед: привычка сравнивать достижения превращает жизнь в бесконечную пытку

Зависть часто маскируется под безобидное чувство, но на деле она подтачивает психику изнутри, превращаясь в мощный деструктивный фактор. Психотерапевт и доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг подчеркивает, что это эмоция коренится в глубоких внутренних конфликтах, таких как низкая самооценка и отсутствие мотивации. В антропологическом контексте зависть эволюционно закрепилась как механизм социального сравнения, но в современном мире приводит к биохимическим сбоям, провоцируя депрессию. Об этом сообщает EcoSever.

В основе зависти лежат психологические проблемы, включая недостаточную уверенность в себе и отсутствие амбициозных целей, что делает ее разрушительной для личности. Специалист скептически относится к делению на "белую" и "черную" зависть, считая любое сравнение достижений вредным для психики. По словам Файнзильберга, такая эмоция не имеет научных доказательств как стимул для роста.

"Зависть — это чувство унижающее человека как личность. В основе зависти лежит низкая самооценка, недостаточная уверенность в себе, снижение мотивации, отсутствие высокой или трудно достижимой цели. В результате зависть становится разрушительной для личности человека и может привести к формированию депрессии и, как результат, появлению зависимости от лекарств", — отметил Владимир Файнзильберг.

Разрушительное влияние зависти подтверждается всей историей человечества, где она неоднократно приводила к конфликтам и личным кризисам. Эксперт подчеркивает отсутствие позитивных аспектов в этом чувстве, особенно в контексте современных психологических исследований. Игнорирование зависти чревато не только эмоциональным выгоранием, но и зависимостью от медикаментов.