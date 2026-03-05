Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка завидует другой
Девушка завидует другой
© https://u2.9111s.ru/uploads/202307/25/9ed21c2a8af0271350d1740390dbe4c4.jpg
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 13:59

Горький вкус чужих побед: привычка сравнивать достижения превращает жизнь в бесконечную пытку

Зависть часто маскируется под безобидное чувство, но на деле она подтачивает психику изнутри, превращаясь в мощный деструктивный фактор. Психотерапевт и доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг подчеркивает, что это эмоция коренится в глубоких внутренних конфликтах, таких как низкая самооценка и отсутствие мотивации. В антропологическом контексте зависть эволюционно закрепилась как механизм социального сравнения, но в современном мире приводит к биохимическим сбоям, провоцируя депрессию. Об этом сообщает EcoSever.

В основе зависти лежат психологические проблемы, включая недостаточную уверенность в себе и отсутствие амбициозных целей, что делает ее разрушительной для личности. Специалист скептически относится к делению на "белую" и "черную" зависть, считая любое сравнение достижений вредным для психики. По словам Файнзильберга, такая эмоция не имеет научных доказательств как стимул для роста.

"Зависть — это чувство унижающее человека как личность. В основе зависти лежит низкая самооценка, недостаточная уверенность в себе, снижение мотивации, отсутствие высокой или трудно достижимой цели. В результате зависть становится разрушительной для личности человека и может привести к формированию депрессии и, как результат, появлению зависимости от лекарств", — отметил Владимир Файнзильберг.

Разрушительное влияние зависти подтверждается всей историей человечества, где она неоднократно приводила к конфликтам и личным кризисам. Эксперт подчеркивает отсутствие позитивных аспектов в этом чувстве, особенно в контексте современных психологических исследований. Игнорирование зависти чревато не только эмоциональным выгоранием, но и зависимостью от медикаментов.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

За каждым успехом скрывается случайность: почему самобичевание становится привычкой с детства сегодня в 4:10

Психология воспитания и успехов — как семейные установки формируют неверие в собственные силы.

Читать полностью » Свободное дыхание превратилось в ловушку: слизистая носа требует дозы из-за хитрой ошибки сегодня в 4:06

Хроническая заложенность носа часто скрывает опасную ловушку, в которую организм попадает из-за аптечных средств, требуя совершенно иного подхода к лечению.

Читать полностью » Наследственность становится врагом: тромбоз вен и скрытые причины его появления сегодня в 3:08

Тромбоз вен нижних конечностей может скрывать под собой множество неожиданностей, от генетики до инфекций, требующих внимания.

Читать полностью » Ювелирный хаос на руках: как формы и сочетания цепляют взгляд и сохраняют здоровье рук вчера в 23:02

Мода на многослойные кольца сочетает стиль и заботу о здоровье кожи, подчеркивая важность выбора гипоаллергенных металлов и правильного ухода

Читать полностью » Ужин на кухне заканчивается в аптеке: привычный гарнир заставляет тонометр показывать опасные цифры вчера в 18:36

Привычный ужин на столе может оказаться тайным провокатором сосудистых сбоев или неожиданным источником молодости в зависимости от одного нюанса на кухне.

Читать полностью » Разгон метаболизма стал модой: чем может закончиться следование новому тренду вчера в 17:08

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, стоит ли сознательно ускорять обмен веществ в организме.

Читать полностью » Бодрость взаймы у красоты: вечерняя привычка лишает лицо упругости и здорового сияния вчера в 16:35

Привычный ритуал бодрости во второй половине дня может стать главной причиной тусклого цвета лица и преждевременных морщин из-за скрытых процессов в мозге.

Читать полностью » Секреты элегантности от Кэролин Бессетт-Кеннеди: почему минимализм в ароматах становится трендом вчера в 15:51

Любимое средство легендарной иконы стиля 90-х неожиданно вернулось в моду, раскрыв свои скрытые оздоравливающие свойства для кожи и нервной системы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Японский лоск за полцены: свежие иномарки бегут из Токио в Россию из-за одного строгого налога
Туризм
Средиземноморский рай под прицелом: южные курорты рискуют ощутить дыхание большого шторма
Садоводство
Забудьте о тусклой толстянке: секрет пышности кроется в необычной подкормке из зоомагазина
Авто и мото
Легенда возвращается в новом кузове: российские дилеры начали тайную охоту на эксклюзивные Volga
Питомцы
Способности, которые поражают: уникальные навыки кошек, которые меняют наше представление
Питомцы
Миска полная, а кошка страдает: скрытые причины стресса превращают жизнь питомца в клетку
Туризм
Солнце Мадрида больше не греет Трампа: отказ в размещении базы США поставил туризм под удар
Туризм
Ловушка в небе над пустыней: задержки рейсов заставляют путешественников выбирать обходные пути
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet