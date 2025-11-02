Пора решать: где вы встретите 2025 год - под елкой или под пальмой

Новый год — лучшее время, чтобы сменить обстановку и устроить себе маленькое приключение. Кто-то мечтает о снеге, кто-то — о солнце, а кому-то важно просто уехать туда, где будет вкусно, красиво и по-праздничному. Мы выбрали десять направлений — от России до Азии — где встретить 2025 год будет особенно приятно.

1. Пермь — уютная зима на Урале

Пермь зимой удивительно красива: река Кама подо льдом, гирлянды на улицах и запах глинтвейна на набережной. Город славится своей культурной атмосферой — музеи, театры и уличные арт-объекты работают даже в новогодние дни.

Что делать:

Прогуляться по украшенной набережной и сфотографироваться у ангела.

Заглянуть в театр "Театр-Театр" на праздничную постановку.

Попробовать уральские посикунчики и согреться чаем из кедровых шишек.

Для кого: любителям спокойного отдыха и культурных прогулок.

2. Калининград — Новый год в европейском стиле

Калининград зимой напоминает старую Европу: узкие улочки, запах кофе и рождественские ярмарки. Город украшают готические соборы, а до моря всего 40 минут.

Что делать:

Пройтись по Рыбной деревне и посетить собор на острове Канта.

Съездить в Светлогорск или Зеленоградск и встретить рассвет у Балтийского моря.

Посетить Музей янтаря и выбрать сувенир с золотистым камнем.

Для кого: тем, кто любит атмосферу Европы без визы.

3. Шерегеш — активный Новый год на снегу

Шерегеш — главный горнолыжный курорт Сибири и одно из лучших мест в России для зимнего спорта. Горы, чистый воздух, лес из пушистых елей и бесконечный снег создают ощущение настоящей зимней сказки.

Что делать:

Кататься на лыжах и сноуборде на склонах горы Зеленая.

Попробовать вечерние спуски с факелами.

Расслабиться в спа-комплексе с видом на горы.

Для кого: для активных путешественников, семей с подростками и компаний друзей.

4. Карелия — северная сказка

Карелия зимой превращается в волшебный лес с замёрзшими водопадами и пушистыми елями. Это идеальное место для тех, кто мечтает о настоящем зимнем чуде.

Что делать:

Прокатиться на собачьих упряжках и снегоходах.

Посетить остров Кижи или Рускеальский горный парк с подсветкой.

Погреться в настоящей карельской бане с вениками из пихты.

Для кого: для любителей природы и романтики.

5. Тобольск — путешествие в прошлое

Старинный сибирский город Тобольск выглядит особенно живописно зимой. Белоснежный кремль, купола соборов, деревянные дома и ярмарки создают атмосферу старинной рождественской сказки.

Что делать:

Прогуляться по Тобольскому кремлю.

Посетить музей-заповедник и спуститься в подземелье Софийского собора.

Попробовать сибирские пельмени и горячий сбитень.

Для кого: для тех, кто любит историю и спокойствие.

6. Камчатка — Новый год на краю земли

Если мечтаете о незабываемом путешествии, Камчатка — лучший вариант. Здесь можно встретить Новый год под северным сиянием, среди вулканов и термальных источников.

Что делать:

Искупаться в горячих источниках с видом на заснеженные горы.

Отправиться на экскурсию к подножию вулкана.

Попробовать свежие морепродукты и камчатского краба.

Для кого: для искателей приключений и тех, кто хочет уникальных впечатлений.

7. Стамбул — восточная атмосфера без зимы

Если снег и мороз не для вас, отправляйтесь в Стамбул. В декабре здесь мягкий климат, море, базары и невероятная кухня. Город украшен гирляндами, а с Босфора открываются виды на огни новогоднего города.

Что делать:

Встретить Новый год в ресторане на крыше с видом на Айя-Софию.

Прогуляться по Галацкому мосту и накупить восточных сладостей.

Покататься по проливу на кораблике и загадать желание.

Для кого: для тех, кто хочет тепла и атмосферы Востока.

8. Ереван — солнечный Новый год с армянским гостеприимством

Армения зимой удивительно уютна. Ереван встречает туристов ароматом кофе и гранатового вина, уличными огнями и видом на гору Арарат.

Что делать:

Пройтись по Каскаду и площади Республики.

Съездить в Гарни и Гегард — древние монастыри недалеко от столицы.

Попробовать хаш, долму и шашлык по-армянски.

Для кого: для тех, кто любит вкусную еду и атмосферу домашнего уюта.

9. Тбилиси — тёплый праздник среди гор

Грузия зимой — это тепло, музыка и вино. Тбилиси к Новому году украшают гирляндами, а вино льётся рекой. Старый город и серные бани выглядят особенно живописно.

Что делать:

Прогуляться по старому городу и мосту Мира.

Попробовать хачапури и хинкали с видом на Куру.

Встретить Новый год в ресторане с живой музыкой и грузинским тостом.

Для кого: для тех, кто ищет душевный отдых.

10. Алматы и Пхукет — для любителей контраста

Если вы ещё не решили, зима или лето вам ближе, можно выбрать одно из двух направлений.

Алматы - горы, катание на лыжах и восточная кухня. Отсюда легко добраться до курорта Шымбулак, где можно кататься с утра до вечера. Вечером — прогулка по городу, горячий чай с чабрецом и вид на заснеженный Тянь-Шань.

Пхукет - противоположность зиме. Здесь +30 °C, пальмы, море и фейерверки на пляже. На Новый год тайцы и туристы устраивают световые шоу, а по ночам запускают фонарики в небо.

Для кого: Алматы — для любителей гор, Пхукет — для тех, кто бежит от холода.

Советы путешественникам

Бронируйте заранее. Цены на билеты и отели растут уже с конца ноября.

Цены на билеты и отели растут уже с конца ноября. Продумайте транспорт. На популярных направлениях 31 декабря бывают пробки.

На популярных направлениях 31 декабря бывают пробки. Берите наличные. Не везде за границей принимают карты российских банков.

Не везде за границей принимают карты российских банков. Одевайтесь по погоде. Даже в тёплых странах вечерами может быть прохладно.

Даже в тёплых странах вечерами может быть прохладно. Не перегружайте маршрут. Новый год — время отдыха, а не спешки.

Плюсы и минусы зимних путешествий

Плюсы Минусы Атмосфера праздника и ярмарок Высокие цены в конце декабря Возможность сменить климат Переполненные курорты Большой выбор направлений Дорогие авиабилеты Множество событий и развлечений Сложнее найти жильё в последний момент

FAQ

Когда бронировать поездку?

Лучше за 2-3 месяца, особенно если планируете популярные направления вроде Пхукета или Шерегеша.

Какие направления подойдут для семьи с детьми?

Карелия, Тобольск, Пермь — спокойные и безопасные варианты с атмосферой зимней сказки.

Куда ехать без визы?

В Тбилиси, Ереван, Алматы, Шерегеш, Пермь и Калининград — для всех этих направлений виза не нужна.

Где можно встретить Новый год на пляже?

Пхукет и Хайнань — самые доступные зимние курорты для россиян в 2025 году.