Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рождество
Рождество
© Christmas market (Tallinn, Estonia) by Guillaume Speurt from Tallinn, Estonia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 8:19

Пора решать: где вы встретите 2025 год - под елкой или под пальмой

Популярные места для встречи Нового года 2025 - от Карелии до Пхукета

Новый год — лучшее время, чтобы сменить обстановку и устроить себе маленькое приключение. Кто-то мечтает о снеге, кто-то — о солнце, а кому-то важно просто уехать туда, где будет вкусно, красиво и по-праздничному. Мы выбрали десять направлений — от России до Азии — где встретить 2025 год будет особенно приятно.

1. Пермь — уютная зима на Урале

Пермь зимой удивительно красива: река Кама подо льдом, гирлянды на улицах и запах глинтвейна на набережной. Город славится своей культурной атмосферой — музеи, театры и уличные арт-объекты работают даже в новогодние дни.

Что делать:

  • Прогуляться по украшенной набережной и сфотографироваться у ангела.
  • Заглянуть в театр "Театр-Театр" на праздничную постановку.
  • Попробовать уральские посикунчики и согреться чаем из кедровых шишек.

Для кого: любителям спокойного отдыха и культурных прогулок.

2. Калининград — Новый год в европейском стиле

Калининград зимой напоминает старую Европу: узкие улочки, запах кофе и рождественские ярмарки. Город украшают готические соборы, а до моря всего 40 минут.

Что делать:

  • Пройтись по Рыбной деревне и посетить собор на острове Канта.
  • Съездить в Светлогорск или Зеленоградск и встретить рассвет у Балтийского моря.
  • Посетить Музей янтаря и выбрать сувенир с золотистым камнем.

Для кого: тем, кто любит атмосферу Европы без визы.

3. Шерегеш — активный Новый год на снегу

Шерегеш — главный горнолыжный курорт Сибири и одно из лучших мест в России для зимнего спорта. Горы, чистый воздух, лес из пушистых елей и бесконечный снег создают ощущение настоящей зимней сказки.

Что делать:

  • Кататься на лыжах и сноуборде на склонах горы Зеленая.
  • Попробовать вечерние спуски с факелами.
  • Расслабиться в спа-комплексе с видом на горы.

Для кого: для активных путешественников, семей с подростками и компаний друзей.

4. Карелия — северная сказка

Карелия зимой превращается в волшебный лес с замёрзшими водопадами и пушистыми елями. Это идеальное место для тех, кто мечтает о настоящем зимнем чуде.

Что делать:

  • Прокатиться на собачьих упряжках и снегоходах.
  • Посетить остров Кижи или Рускеальский горный парк с подсветкой.
  • Погреться в настоящей карельской бане с вениками из пихты.

Для кого: для любителей природы и романтики.

5. Тобольск — путешествие в прошлое

Старинный сибирский город Тобольск выглядит особенно живописно зимой. Белоснежный кремль, купола соборов, деревянные дома и ярмарки создают атмосферу старинной рождественской сказки.

Что делать:

  • Прогуляться по Тобольскому кремлю.
  • Посетить музей-заповедник и спуститься в подземелье Софийского собора.
  • Попробовать сибирские пельмени и горячий сбитень.

Для кого: для тех, кто любит историю и спокойствие.

6. Камчатка — Новый год на краю земли

Если мечтаете о незабываемом путешествии, Камчатка — лучший вариант. Здесь можно встретить Новый год под северным сиянием, среди вулканов и термальных источников.

Что делать:

  • Искупаться в горячих источниках с видом на заснеженные горы.
  • Отправиться на экскурсию к подножию вулкана.
  • Попробовать свежие морепродукты и камчатского краба.

Для кого: для искателей приключений и тех, кто хочет уникальных впечатлений.

7. Стамбул — восточная атмосфера без зимы

Если снег и мороз не для вас, отправляйтесь в Стамбул. В декабре здесь мягкий климат, море, базары и невероятная кухня. Город украшен гирляндами, а с Босфора открываются виды на огни новогоднего города.

Что делать:

  • Встретить Новый год в ресторане на крыше с видом на Айя-Софию.
  • Прогуляться по Галацкому мосту и накупить восточных сладостей.
  • Покататься по проливу на кораблике и загадать желание.

Для кого: для тех, кто хочет тепла и атмосферы Востока.

8. Ереван — солнечный Новый год с армянским гостеприимством

Армения зимой удивительно уютна. Ереван встречает туристов ароматом кофе и гранатового вина, уличными огнями и видом на гору Арарат.

  • Что делать:
  • Пройтись по Каскаду и площади Республики.
  • Съездить в Гарни и Гегард — древние монастыри недалеко от столицы.
  • Попробовать хаш, долму и шашлык по-армянски.

Для кого: для тех, кто любит вкусную еду и атмосферу домашнего уюта.

9. Тбилиси — тёплый праздник среди гор

Грузия зимой — это тепло, музыка и вино. Тбилиси к Новому году украшают гирляндами, а вино льётся рекой. Старый город и серные бани выглядят особенно живописно.

Что делать:

  • Прогуляться по старому городу и мосту Мира.
  • Попробовать хачапури и хинкали с видом на Куру.
  • Встретить Новый год в ресторане с живой музыкой и грузинским тостом.

Для кого: для тех, кто ищет душевный отдых.

10. Алматы и Пхукет — для любителей контраста

Если вы ещё не решили, зима или лето вам ближе, можно выбрать одно из двух направлений.

Алматы - горы, катание на лыжах и восточная кухня. Отсюда легко добраться до курорта Шымбулак, где можно кататься с утра до вечера. Вечером — прогулка по городу, горячий чай с чабрецом и вид на заснеженный Тянь-Шань.

Пхукет - противоположность зиме. Здесь +30 °C, пальмы, море и фейерверки на пляже. На Новый год тайцы и туристы устраивают световые шоу, а по ночам запускают фонарики в небо.

Для кого: Алматы — для любителей гор, Пхукет — для тех, кто бежит от холода.

Советы путешественникам

  • Бронируйте заранее. Цены на билеты и отели растут уже с конца ноября.
  • Продумайте транспорт. На популярных направлениях 31 декабря бывают пробки.
  • Берите наличные. Не везде за границей принимают карты российских банков.
  • Одевайтесь по погоде. Даже в тёплых странах вечерами может быть прохладно.
  • Не перегружайте маршрут. Новый год — время отдыха, а не спешки.

Плюсы и минусы зимних путешествий

Плюсы Минусы
Атмосфера праздника и ярмарок Высокие цены в конце декабря
Возможность сменить климат Переполненные курорты
Большой выбор направлений Дорогие авиабилеты
Множество событий и развлечений Сложнее найти жильё в последний момент

FAQ

Когда бронировать поездку?
Лучше за 2-3 месяца, особенно если планируете популярные направления вроде Пхукета или Шерегеша.

Какие направления подойдут для семьи с детьми?
Карелия, Тобольск, Пермь — спокойные и безопасные варианты с атмосферой зимней сказки.

Куда ехать без визы?
В Тбилиси, Ереван, Алматы, Шерегеш, Пермь и Калининград — для всех этих направлений виза не нужна.

Где можно встретить Новый год на пляже?
Пхукет и Хайнань — самые доступные зимние курорты для россиян в 2025 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России сегодня в 0:27
Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

Снижение цен на аренду жилья по всей России на Новый 2026 год откроет новые возможности для бюджетных путешествий. Не упустите шанс сэкономить!

Читать полностью » Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей вчера в 23:26
Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Откройте для себя недорогие туры на пляжный отдых в высокий сезон за 47 тысяч рублей с перелетом и завтраками.

Читать полностью » Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в вчера в 22:26
Панама: как блогер развеял мифы и нашел комфортную страну вместо развалин "третьего мира"

Российский блогер делится неожиданно положительными впечатлениями от Панамы, развенчивая мифы о бедности и опасности страны.

Читать полностью » Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран вчера в 21:17
Белиз: страшно, но интересно. Почему путешествовать туда стоит, несмотря на репутацию

Российский блогер делится уникальными впечатлениями от поездки в Белиз. Несмотря на репутацию криминальной страны, он нашел её удивительно уютной.

Читать полностью » Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World's 50 Best вчера в 20:27
Отель за 650 долларов за ночь: почему лучшие отели мира стоит увидеть хотя бы раз в жизни

The World's 50 Best Hotels 2025: откройте для себя лучшие отели мира. Какие заведения попали в топ и что их делает по-настоящему уникальными?

Читать полностью » Филиппины могут стать достойной альтернативой Таиланду и Мальдивам вчера в 19:17
В чем Филиппины обгоняют Мальдивы: секреты идеального отдыха, о которых молчат туроператоры

Филиппины — новая альтернатива популярным курортам Юго-Восточной Азии для зимнего отдыха. Узнайте, что предлагает эта экзотическая страна.

Читать полностью » В старом городе Чиангмая сохранилось более 300 храмов — рекорд для Таиланда вчера в 18:03
Север Таиланда, который не похож на остальной: чем Чиангмай покоряет даже искушённых туристов

Планируете поездку в Чиангмай? Узнайте 10 полезных советов, которые сделают ваш отдых незабываемым. Гид по рынкам, гастрономии и традициям города.

Читать полностью » Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года вчера в 17:56
Турецкий "снежный курорт" без снега: где вода превращает горы в белые замки

Откройте для себя Памуккале, курорт с уникальными термальными источниками и белоснежными террасами. Узнайте, как правильно планировать поездку и наслаждаться историей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Торт на сгущенке с черносливом и сметанным кремом сохраняет сочность после пропитки
Наука
Археологи нашли храмовый комплекс и ритуальные доспехи в древнем городе Канка — Рустам Рахимов
Садоводство
Кабачки вянут днём из-за жары, а не от нехватки влаги — объяснили агрономы
Питомцы
Эксперты: отказ от сена у шиншилл вызывает нарушения пищеварения и рост зубов
Садоводство
Розмарин легко размножается черенками и растёт круглый год — фитоспециалист Елена Кузнецова
Садоводство
Фикус улучшает воздух в квартире — рекомендации по уходу
Туризм
Гид по Переславлю-Залесскому: маршруты, храмы, сувениры и местная кухня
Авто и мото
Печное топливо на нелегальных АЗС разрушает керамические форсунки дизельных моторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet