Пустыня под звёздами: приключение, которое переворачивает представление о Дубае

Когда за спиной остаются стеклянные небоскрёбы, а впереди начинается бескрайняя пустыня, Дубай раскрывается с другой стороны — настоящей, древней и поэтичной. Здесь, среди красных барханов Аравийской пустыни, рождаются впечатления, которые невозможно забыть. Пустынное сафари — это сочетание адреналина, восточной атмосферы и абсолютного спокойствия под звёздным небом.

Таблица маршрута

Этап Локация / Активность Время Особенности 1 Переезд из Дубая ~1 час Комфортабельные внедорожники 2 Катание по дюнам 40 мин Драйв и фотостопы на барханах 3 Сэндбординг (по желанию) 15 мин Спуск по песку на доске 4 Верблюжья прогулка 10-15 мин Погружение в атмосферу пустыни 5 Вечерний лагерь 2,5 часа Ужин, шоу, развлечения 6 Возвращение в город вечер Комфортный трансфер к отелю

Погоня по барханам

Во время катания по барханам вы ощутите адреналин: машина взмывает на вершину, потом резко скользит вниз, поднимая облака песка.

По пути предусмотрены остановки для фотосессий на фоне заката. Пейзажи Аравийской пустыни будто сошли с картин — волны песка, уходящие к горизонту, и небо, переливающееся от янтарного до пурпурного.

Малоизвестный факт: красный оттенок дюн — заслуга оксида железа в песке. Именно благодаря ему пустыня Аравии кажется "горящей" на закате.

Для желающих — сэндбординг, спуск с бархана на доске. Это весело и безопасно, а впечатления сравнимы с горнолыжным катанием, только в жарких тонах.

Вечерний лагерь: встреча с восточной культурой

После активной части вы окажетесь в традиционном бедуинском лагере, где начинается вторая глава сафари — знакомство с культурой Аравии.

Прогулка на верблюдах

Под мерное покачивание этих величественных животных вы прочувствуете, как путешествовали кочевники пустыни сотни лет назад.

Верблюды могут выпить до 100 литров воды за один раз, а их горбы — это не вода, а запас жира, помогающий пережить зной.

Искусство хны

Мастерицы предложат нанести тонкие узоры хной - символ удачи и защиты.

В арабских странах узоры хной считались оберегом, особенно для невест: чем богаче рисунок, тем счастливее считался брак.

Восточные шоу

Вас ждут три завораживающих представления:

танец живота - грация и пластика в ритме восточной музыки;

- грация и пластика в ритме восточной музыки; танура - древний суфийский обряд, где танцор вращается, символизируя связь человека с небом;

- древний суфийский обряд, где танцор вращается, символизируя связь человека с небом; огненное шоу - зрелище, от которого невозможно отвести взгляд.

Ночь, звёзды и тишина пустыни

После ужина можно просто расслабиться, устроившись на коврах у костра, слушать звуки пустыни и смотреть на небо, усыпанное звёздами. Вдали мерцает Дубай, а вокруг — только пески, ветер и аромат пряностей.

В ясную ночь над Аравийской пустыней видно до 5 000 звёзд — редкое зрелище даже для опытных путешественников.

Плюсы и минусы сафари