Самая сухая пустыня планеты ожила изнутри: под поверхностью кипит жизнь, о которой не догадывались

Под поверхностью одной из самых сухих территорий планеты скрывается жизнь, о масштабе которой долгое время никто не догадывался. Даже там, где осадки почти отсутствуют, а почвы перенасыщены солью, экосистемы оказываются гораздо устойчивее, чем принято считать. Новое исследование показало, что экстремальные условия не только не уничтожают жизнь, но и формируют уникальные стратегии выживания. Об этом сообщает Nature Communications (NC).

Жизнь там, где её не ждали

Пустыня Атакама в Чили давно считается эталоном экстремальной засушливости и часто используется как природный аналог полярных регионов. Здесь сочетаются минимальное количество осадков, высокая солёность почв, резкие суточные перепады температур и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому регион десятилетиями привлекал внимание учёных, изучающих границы возможного для живых организмов, — от микробов до многоклеточных форм жизни.

Интерес к этому месту выходит далеко за рамки биологии. Археологические находки показывают, что даже в таких условиях люди и экосистемы находили способы адаптации, о чём свидетельствуют исследования, посвящённые культуре чинчорро и особенностям жизни в пустынных регионах Чили, включая пустыню Атакама. Новая работа зоологов дополняет эту картину, показывая, что устойчивость характерна не только для человеческих сообществ, но и для микроскопических обитателей почвы.

Почему нематоды важны для экосистем

Международная группа учёных под руководством специалистов Кёльнского университета сосредоточилась на нематодах — микроскопических червях, которые считаются одними из самых распространённых многоклеточных организмов на планете. Они присутствуют почти во всех типах почв и играют ключевую роль в поддержании экосистемного баланса, регулируя численность бактерий и участвуя в круговороте питательных веществ.

"Почвы важны для функционирования экосистемы, например для хранения углерода и обеспечения питательными веществами. Вот почему так важно понимать, какие организмы там обитают, то есть не микробы, а многоклеточные животные", — говорит доктор Филипп Шиффер из Института зоологии Кёльнского университета.

Изучение нематод особенно ценно для оценки состояния среды. Эти организмы быстро реагируют на изменения условий и потому служат надёжными индикаторами устойчивости или деградации почв. Их присутствие в Атакаме стало неожиданным подтверждением того, что даже самые суровые экосистемы могут быть значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Экологические градиенты и стратегии выживания

В рамках проекта учёные выбрали шесть участков пустыни, различающихся по высоте над уровнем моря, уровню увлажнения и солёности почв. Образцы брались в песчаных дюнах, солончаках, высохших руслах рек и горных районах. Такой подход позволил сравнить сообщества нематод в условиях, которые заметно отличаются даже внутри одного региона.

Анализ показал, что на возвышенностях преобладают виды с бесполым размножением, что подтверждает представление о его преимуществах в экстремальной среде. Разнообразие видов напрямую зависело от доступности воды: чем выше уровень осадков, тем сложнее и богаче были сообщества. Подобные закономерности ранее отмечались и в других экстремальных зонах, включая регионы древних миграций человека по пустынным территориям, о чём рассказывают исследования, посвящённые древним людям в пустынях.

Температурные колебания также оказались важным фактором, формирующим устойчивые популяции. В совокупности эти параметры показывают, что даже в условиях крайней засухи экосистемы подчиняются понятным экологическим правилам.

Что это значит для будущего экосистем

Результаты работы демонстрируют, что устойчивые почвенные экосистемы способны существовать даже в самых неблагоприятных условиях и в удалённых регионах планеты. Это позволяет предположить, что биоразнообразие в других засушливых зонах Земли может быть значительно выше, чем считалось ранее.

В то же время исследование служит и предупреждением. В некоторых районах были зафиксированы упрощённые пищевые цепочки, что может указывать на уже начавшуюся деградацию экосистем и их повышенную уязвимость к климатическим изменениям.

"В свете растущей глобальной засушливости, которая затрагивает всё больше регионов по всему миру, эти результаты становятся всё более актуальными", — говорит Шиффер.

Понимание того, как многоклеточные организмы адаптируются к экстремальным условиям, помогает точнее оценивать будущие риски для почвенных экосистем. Это делает исследование важным вкладом в изучение последствий изменения климата и устойчивости жизни на Земле.