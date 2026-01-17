Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Валле дэ ла Луна в пустыне Атакама
© commons.wikimedia.org by Reinhard Jahn, Mannheim; nanosmile is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:30

Самая сухая пустыня планеты ожила изнутри: под поверхностью кипит жизнь, о которой не догадывались

В почвах пустыни Атакама нашли устойчивые сообщества нематод — NC

Под поверхностью одной из самых сухих территорий планеты скрывается жизнь, о масштабе которой долгое время никто не догадывался. Даже там, где осадки почти отсутствуют, а почвы перенасыщены солью, экосистемы оказываются гораздо устойчивее, чем принято считать. Новое исследование показало, что экстремальные условия не только не уничтожают жизнь, но и формируют уникальные стратегии выживания. Об этом сообщает Nature Communications (NC).

Жизнь там, где её не ждали

Пустыня Атакама в Чили давно считается эталоном экстремальной засушливости и часто используется как природный аналог полярных регионов. Здесь сочетаются минимальное количество осадков, высокая солёность почв, резкие суточные перепады температур и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому регион десятилетиями привлекал внимание учёных, изучающих границы возможного для живых организмов, — от микробов до многоклеточных форм жизни.

Интерес к этому месту выходит далеко за рамки биологии. Археологические находки показывают, что даже в таких условиях люди и экосистемы находили способы адаптации, о чём свидетельствуют исследования, посвящённые культуре чинчорро и особенностям жизни в пустынных регионах Чили, включая пустыню Атакама. Новая работа зоологов дополняет эту картину, показывая, что устойчивость характерна не только для человеческих сообществ, но и для микроскопических обитателей почвы.

Почему нематоды важны для экосистем

Международная группа учёных под руководством специалистов Кёльнского университета сосредоточилась на нематодах — микроскопических червях, которые считаются одними из самых распространённых многоклеточных организмов на планете. Они присутствуют почти во всех типах почв и играют ключевую роль в поддержании экосистемного баланса, регулируя численность бактерий и участвуя в круговороте питательных веществ.

"Почвы важны для функционирования экосистемы, например для хранения углерода и обеспечения питательными веществами. Вот почему так важно понимать, какие организмы там обитают, то есть не микробы, а многоклеточные животные", — говорит доктор Филипп Шиффер из Института зоологии Кёльнского университета.

Изучение нематод особенно ценно для оценки состояния среды. Эти организмы быстро реагируют на изменения условий и потому служат надёжными индикаторами устойчивости или деградации почв. Их присутствие в Атакаме стало неожиданным подтверждением того, что даже самые суровые экосистемы могут быть значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Экологические градиенты и стратегии выживания

В рамках проекта учёные выбрали шесть участков пустыни, различающихся по высоте над уровнем моря, уровню увлажнения и солёности почв. Образцы брались в песчаных дюнах, солончаках, высохших руслах рек и горных районах. Такой подход позволил сравнить сообщества нематод в условиях, которые заметно отличаются даже внутри одного региона.

Анализ показал, что на возвышенностях преобладают виды с бесполым размножением, что подтверждает представление о его преимуществах в экстремальной среде. Разнообразие видов напрямую зависело от доступности воды: чем выше уровень осадков, тем сложнее и богаче были сообщества. Подобные закономерности ранее отмечались и в других экстремальных зонах, включая регионы древних миграций человека по пустынным территориям, о чём рассказывают исследования, посвящённые древним людям в пустынях.

Температурные колебания также оказались важным фактором, формирующим устойчивые популяции. В совокупности эти параметры показывают, что даже в условиях крайней засухи экосистемы подчиняются понятным экологическим правилам.

Что это значит для будущего экосистем

Результаты работы демонстрируют, что устойчивые почвенные экосистемы способны существовать даже в самых неблагоприятных условиях и в удалённых регионах планеты. Это позволяет предположить, что биоразнообразие в других засушливых зонах Земли может быть значительно выше, чем считалось ранее.

В то же время исследование служит и предупреждением. В некоторых районах были зафиксированы упрощённые пищевые цепочки, что может указывать на уже начавшуюся деградацию экосистем и их повышенную уязвимость к климатическим изменениям.

"В свете растущей глобальной засушливости, которая затрагивает всё больше регионов по всему миру, эти результаты становятся всё более актуальными", — говорит Шиффер.

Понимание того, как многоклеточные организмы адаптируются к экстремальным условиям, помогает точнее оценивать будущие риски для почвенных экосистем. Это делает исследование важным вкладом в изучение последствий изменения климата и устойчивости жизни на Земле.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты в 2027 году — Space News вчера в 17:55
Один обломок — и эффект домино неизбежен: Европа делает первый шаг к безопасному космосу

Европейское космическое агентство запускает миссию, которая должна показать, как автономные технологии изменят безопасность спутников и работу на орбите.

Читать полностью » Предрасположенность к вредным привычкам существует — генетик Карасев вчера в 15:32
С вредными привычками не все так очевидно: правда о наследственности, которая удивит

Генетик Александр Карасев объяснил NewsInfo, какую роль гены играют в формировании вредных привычек.

Читать полностью » Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham вчера в 13:37
Опьянел на ровном месте — и только один диагноз объяснил, что со мной происходит

Не верите, что ваше опьянение может быть не связано с алкоголем? Откройте для себя синдром автопивоварни и его последствия для здоровья.

Читать полностью » Кости мамонта на Аляске оказались китами — Journal of Quaternary Science вчера в 6:02
Сенсация рухнула: кости мамонта с Аляски оказались китами, и это полная загадка

Кости, десятилетиями считавшиеся останками мамонта из глубин Аляски, неожиданно оказались принадлежащими китам и поставили ученых перед новой загадкой.

Читать полностью » Марс изменяет орбитальные циклы Земли и климат — PASP 15.01.2026 в 18:47
Маленький Марс устроил большой эффект — без него Земля потеряла бы ключевые климатические ритмы

Марс может влиять на климат Земли сильнее, чем считалось ранее. Учёные выяснили, как Красная планета связана с орбитой и ледниковыми циклами.

Читать полностью » Древние реки Марса охватывали более 100 тысяч квадратных километров — Astronomy 15.01.2026 в 17:55
Загадка марсианской воды решена: кратеры превращались в гигантские переполненные ванны

Ученые выяснили, как на Марсе могли существовать гигантские речные системы без тектоники плит и почему именно они важны для поиска древней жизни.

Читать полностью » В Китае разработали синтетический аналог болевых нервов для роботов — BFM Business 15.01.2026 в 16:39
Боль без эмоций: в Китае показали, как робот может защищать себя как живое существо — по короткой цепочке

Китайские ученые разработали синтетические нервы, которые помогут роботам 'чувствовать' боль. Это откроет новые горизонты в безопасности и взаимодействии с человеком.

Читать полностью » Древние горячие источники создали жирные кислоты для мембран — CEE 15.01.2026 в 14:47
Происхождение жизни связали с древними источниками — ключевая деталь долго оставалась скрытой

Учёные приблизились к разгадке того, как на ранней Земле могли возникнуть первые строительные блоки жизни и почему горячие источники сыграли ключевую роль.

Читать полностью »

