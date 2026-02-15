Там, где были только пески, появился углеродный щит: Китай озеленил край Такламакана

Одна из самых суровых пустынь планеты начинает играть неожиданную роль в борьбе с изменением климата. Масштабная программа лесонасаждений на окраинах пустыни Такламакан в Китае привела к тому, что регион стал поглощать больше углекислого газа, чем выделять. Новые данные показывают, что ранее считавшаяся "биологической пустотой" территория постепенно превращается в углеродный поглотитель. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS.

От "биологической пустоты" к поглотителю CO₂

Пустыня Такламакан занимает около 337 000 квадратных километров — это сопоставимо с площадью штата Монтана. Более 95% её поверхности покрыто подвижными песками, а окружающие горные хребты блокируют влажные воздушные массы, создавая экстремально засушливые условия.

С 1978 года Китай реализует программу "Три севера", также известную как Великая зелёная стена. Проект предполагает посадку миллиардов деревьев вдоль границ пустынь Такламакан и Гоби для сдерживания опустынивания. По данным властей, к настоящему времени в северных регионах страны высажено более 66 миллиардов деревьев, а доля лесного покрова в Китае выросла с 10% в 1949 году до более 25% сегодня.

В 2024 году кольцо растительности вокруг Такламакана было фактически замкнуто. Новое исследование показывает, что эта растительность стабилизировала дюны и усилила фотосинтез вдоль границ пустыни.

"Мы впервые обнаружили, что вмешательство под руководством человека может эффективно усиливать удержание углерода даже в самых засушливых ландшафтах, демонстрируя потенциал превратить пустыню в углеродный поглотилитель и остановить опустынивание", — сообщил соавтор работы Юк Юнг, профессор планетарных наук Калифорнийского технологического института.

Данные со спутников и наземные наблюдения

Учёные проанализировали 25 лет наземных измерений и спутниковых данных, включая показатели осадков, фотосинтеза, плотности растительного покрова и потоков CO₂. Дополнительно использовались модели Carbon Tracker Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Результаты показали устойчивый рост растительности вдоль окраин пустыни и увеличение поглощения углекислого газа. В сезон дождей с июля по сентябрь осадки достигают примерно 16 миллиметров в месяц — это в 2,5 раза больше, чем в сухой период. В это время концентрация CO₂ в регионе снижается с примерно 416 до 413 частей на миллион, что указывает на усиление фотосинтетической активности.

Ранее считалось, что пески Такламакана сами по себе могут временно поглощать углерод, однако такие механизмы нестабильны и могут ослабевать при повышении температуры. В отличие от этого, растительный покров обеспечивает более устойчивое связывание углерода.

Глобальные последствия и ограничения

Хотя остаются вопросы о том, насколько эффективно Великая зелёная стена замедляет песчаные бури, её вклад в углеродный баланс уже рассматривается как потенциальная модель для других засушливых регионов.

"Основываясь на результатах этого исследования, пустыня Такламакан, хотя и расположена только по краю, представляет собой первую успешную модель, демонстрирующую возможность превращения пустыни в углеродный поглотил", — отметил Юнг.