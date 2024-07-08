Транснациональная аэрокосмическая организация Boeing признала свою вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов, которые были сконструированы ею в конце прошлого десятилетия. О произошедшем сообщает мировое информационное агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Минюста США.