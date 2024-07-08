В Часовом Яре российский десантник через балкон штурмовал занятую боевиками ВСУ квартиру в полуразрушенном жилом доме. Поступок героя попал на видео, опубликованное Телеграм-каналом «Военкоры Русской весны».
На представленных кадрах боец ВС РФ по небольшой дощечке осторожно перемещается с соседнего балкона к удерживаемой противником квартире. Подобравшись достаточно близко, десантник делает несколько выстрелов в окно внутрь помещения.
Ранее в Польше испугались активности российской военной авиации.
Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Бутко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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