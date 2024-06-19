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Партия Байдена сомневается в вероятности его победы
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:12

Партия Байдена сомневается в вероятности его победы

Высокопоставленные представители демократической партии, включая советников президента США Джо Байдена, сомневаются в том, что методы, применяемые нынешним лидером страны в предвыборной кампании, гарантируют ему переизбрание, как сообщает издание Axios.

Согласно изданию, высокопоставленные представители демократов, в числе которых некоторые помощники Байдена, все более усиливают свои сомнения относительно его версии победы на предстоящих выборах в ноябре.

Эта версия основана на беспокойствах избирателей по поводу событий, произошедших 6 января, политическом насилии, угрозах демократии и характере Дональда Трампа.

По данным публикации, самые близкие соратники текущего президента сохраняют уверенность в его "версии", однако они окружены большинством, не разделяющим их точку зрения, в то время как результаты общественных опросов показывают отставание Байдена от основного соперника.

В издании цитируется демократический стратег, связанный со штабом Байдена, который описывает текущую ситуацию как "тяжелую", выражая сомнения по поводу осознания командой президента этой проблемы и наличия у них плана по ее урегулированию.

Согласно сообщению, близкие к президенту лица рассказывают, что чувствуют страх высказаться о своих опасениях на встречах, так как группа всех помощников Байдена может принять меры против них за другое мнение. Отмечается, что даже близкие к центральной команде люди боятся быть изгнанными, и обсуждения изменения курса вообще не проводятся.

Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа совершили нападение на Капитолий, что привело к парализации работы конгресса на несколько часов.

После того, как протестующих изгнали из здания, конгрессмены подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Позднее сотни людей в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям в участии в штурме.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Основными участниками предвыборной гонки являются нынешний лидер страны — демократ Байден и бывший американский президент, республиканец Трамп.

Фото: www. facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

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