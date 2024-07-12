Современные материалы одежды безопасны для ношения обычными людьми. Только у имеющих предрасположенность к аллергии людей могут вызывать негативные реакции натуральные материалы. Об этом Newsinfo сообщила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Лариса Сафонова.

"Сейчас такое качество искусственных материалов, которое зачастую даже переносится лучше, чем натуральные. Они дышащие и мягкие, и легко стираются, и не мнутся, и легко отводят пот. Смысл-то в этом", — считает Эксперт.

Дерматолог посоветовала в жаркую погоду надевать легкие и дышашие материалы, избегать искусственной кожи, потому что они могут привести к потнице или крапивнице. Для спорта предпочтительнее использовать материалы из качественной систетики. В отличие от хлопка, впитывающего воду и остающегося мокрым, систетические материалы отводят и испаряют воду со своей поверхности.

Также Сафонова отметила, что ношение тесной оежды может очень плохо сказываться на микроциркуляции крови, могут страдать мелкие сосуды. Если носится тесная одежда — брюки, шорты и так далее, может быть ухудшение венозного оттока, отечность конечностей. Даже сама по себе компрессия может вызывать изменения на коже в виде дерматита.

Эксперт рассказала, что чаще других можно встретить вредные красители одежды черного и коричневого цвета. В них содержатся компоненты, которые вызывают аллергический контактный дерматит.

Фото: Wikimedia Commons/ teslar