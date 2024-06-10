Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возврат к традиционным экзаменам не повлияет на уровень коррупции в учебных заведениях, рассказал NewsInfo.Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в ближайшее время в ГД внесут законопроект об отмене ЕГЭ, так как он "не приносит ожидаемых результатов в виде высокого качества знаний и доступности высшего образования", а также "способствует коррупции в сфере олимпиад".

По словам Деревягина, введение ЕГЭ в 2009 году не уменьшило коррупцию в вузах и школах — она просто перешла на другой уровень.

"Она перекочевала из карманов учителей школ и ВУЗов в карманы региональных и муниципальных кругов, лиц, связанных с органами, принимающими решение в образовании муниципального и регионального уровней", — пояснил он.

Чтобы побороть коррупцию, России необходима определённая система ценностей, которая, в свою очередь, формируется идеологией, подчеркнул Деревягин.

"А у нас с идеологией большие-большие проблемы. У нас идеология под запретом. Ключевая ценность — это деньги. Кто больше заработал, тот и молодец", — констатировал аналитик.

Эксперт отметил, что в России с 1990-х вплоть до начала 2020-х гг. господствовала убеждённость, что все должны получить высшее образование. По его словам, сегодня эту тенденцию вытесняет другая, "очень значимая и достаточно концептуальная", — это переход значительной части россиян в сферу среднего образования, где ЕГЭ не важен.

"И для этих людей ЕГЭ не требуется. А раз ЕГЭ не требуется, то и платежеспособная аудитория, которая платежеспособна не только потому, что у неё есть деньги, но и с точки зрения воли, желания — уменьшается. Если эта тенденция продолжится, даже если ЕГЭ не отменят, она (коррупция) уменьшится просто потому, что существует тенденция по переводу значимой части контингента (до 70%) в среднее профессиональное, в среднее специальное образование", — подытожил Деревягин.

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