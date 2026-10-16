Вода уходит не в трубу, а в листья: сырой участок можно подсушить с помощью правильных деревьев

Сырой участок после ливня узнается сразу: сапоги вязнут, у забора стоит тяжелый запах мокрой земли, а лужи не уходят неделями. В такой ситуации не все деревья одинаково полезны — одни только терпят влагу, другие реально помогают почве быстрее просыхать. Причем работает это не за один сезон: сначала растение приживается, потом наращивает крону и лишь после этого начинает заметно тянуть воду из грунта. Для подтопляемых мест, выгребных ям и сырых низин это уже не теория, а обычная дачная практика.

«Выбор будет зависеть от климатических условий и конкретных участков. Например, есть сорта свердловской селекции — высокозимостойкие, выведенные отечественными селекционерами, которые в этом помогут». агроном и специалист по сельскому хозяйству Иван Трухин

Какие растения осушают участок

Все растения забирают влагу из почвы, но часть из них делает это куда активнее. У таких культур высокий уровень транспирации: они тянут воду корнями и потом выводят ее через крону. Поэтому сырой грунт под ними начинает просыхать постепенно, а заметный эффект появляется не сразу, а через несколько лет.

На подтопляемых участках агроном Владимир Викулов советует в первую очередь смотреть на кустарники выше полутора метров и высокие деревья. По его словам, многое зависит от климата и конкретного места, а для суровых условий подойдут сорта свердловской селекции. В качестве осушителей он называл тополь, ольху, крушину, черемуху, иву, березу, грецкий орех, дуб, бук, а из плодовых — вишню и яблоню.

Если участок большой, тополь и ольха могут справиться особенно хорошо. При этом тополь лучше не ставить вплотную к грядкам: у взрослого дерева слишком сильная тяга к воде, и соседним растениям она может просто не достаться. Ольха, в свою очередь, бывает не только обычной, но и декоративной — шаровидной, плакучей и карликовой.

Сколько воды они забирают

По словам Викулова, тополь считается самым влаголюбивым деревом из этого списка. Взрослое дерево способно выкачать из земли до 900 литров воды за сутки. Именно поэтому его и советуют сажать не на самом участке, а за забором, чтобы оно не перетягивало влагу у других посадок.

У остальных культур цифры скромнее, но тоже внушительные. Черемуха впитывает до 150–200 литров в сутки, береза — около 200 литров, ель — примерно 300 литров, дуб — от 250 до 600 литров в зависимости от размеров. Сосна и бук забирают меньше, до 100–150 литров в день, а клен остролистный и ива — около 250 литров.

При этом речь идет в основном о летнем периоде. Зимой деревья почти не потребляют воду, потому что находятся в спящем состоянии. Викулов отдельно отметил, что крупный тополь летом может испарить до тонны воды в сутки, но для такого объема ему нужна мощная, хорошо развитая крона.

«Зимой в спящем состоянии даже деревья-осушители практически не потребляют воду. Поэтому, если нужно „откачивать“ ее круглогодично, они вряд ли помогут. А вот летом тополь может испарить до тонны воды в сутки, если достаточно крупный: для испарения такого объема влаги нужна пушистая крона». агроном и специалист по сельскому хозяйству Иван Трухин

Когда их сажать

Сажать такие деревья и кустарники можно и весной, и осенью. Если растение в контейнере, оно обычно нормально переносит посадку в любое время сезона. Но у открытого грунта свои правила, и тут лучше не тянуть до последнего.

Осенью времени больше: основные огородные дела уже закончились, и посадки можно спокойно проводить со второй половины сентября и до ноября. Весной окно короче, потому что нужно успеть до активного роста. Викулов советует либо раннюю весну, либо осень — это самые спокойные и рабочие сроки.

Для сырых мест особенно логично подбирать посадочный материал заранее. Тогда дерево успеет укорениться, переживет сезон без лишнего стресса и начнет работать как осушитель не через случай, а по делу. Здесь важна не спешка, а нормальная приживаемость.

Что еще нужно учесть

У осушителей есть и другие функции, не только борьба с сыростью. Они могут очищать воздух, цвести весной и давать плоды. Черемуха, к примеру, красиво смотрится в цвету, а вишня и яблоня еще и полезны как плодовые культуры.

Но и тут без нюансов не обходится. Викулов предупредил, что у черемухи сильный аромат во время цветения, и у чувствительных людей он способен вызвать головную боль. У тополей лучше выбирать мужские формы: они меньше дают пуха, который в сезон разлетается и добавляет проблем аллергикам.

Из декоративных ив агроном отдельно выделил иву извилистую, или Свердловку извилистую, и сорт «Водопад». У первой ветви красиво закручены, у второй они свисают до земли. Среди черемух он назвал сорт «Колорадо» с бордовыми и розовыми цветами и сорт «Шуберт» с пурпурной листвой.

«Ива извилистая, она еще называется Свердловка извилистая, — невысокая, ветки художественно закручены, что смотрится очень красиво. Одна из самых необычных — ива сорта „Водопад“. Это небольшое дерево имеет очень живописную форму, а ветви свисают до земли. И, самое главное, она зимостойкая в наших климатических условиях». агроном и специалист по сельскому хозяйству Иван Трухин

FAQ

Какие деревья лучше всего подходят для сырого участка?

Тополь, ольха, ива, береза, черемуха, дуб и некоторые плодовые, включая вишню и яблоню. Но выбор зависит от климата и размера участка.

Можно ли сажать такие деревья рядом с домом?

Не все. Ту же березу, сосну, ель и тополь лучше размещать с запасом, чтобы корни не мешали фундаменту и коммуникациям.

Когда лучше сажать осушающие растения?

Подходят и осень, и ранняя весна. Для контейнерных растений сроки шире, а вот с открытой корневой системой лучше не затягивать.

Будут ли они сушить участок зимой?

Нет, зимой деревья почти не потребляют воду. Основная работа идет в теплый сезон, когда крона активно испаряет влагу.

Проверено экспертом: агроном и эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

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