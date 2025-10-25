Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
озеленение
озеленение
© Пресс-служба Городского хозяйства Москвы by Проектное решение is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:19

Деревья не всегда полезны: как чрезмерная зелень может усилить тревожность и вызвать замкнутость

Избыточная зелень в городе может вызывать тревогу и ухудшать психическое здоровье — Nature Cities

Многие годы считалось, что зелёные насаждения в городе — безусловное благо: чем больше деревьев, газонов и парков, тем выше уровень счастья и здоровья у жителей. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Cities, поставило эту идею под сомнение. Учёные из Китая и Австралии выяснили, что чрезмерное количество зелени может иметь обратный эффект: вызывать тревогу, ощущение замкнутости и даже усиливать стресс.

Команда под руководством Бин Цзяна и Цзяли Ли проанализировала данные за сорок лет — от первых экспериментов с городским озеленением до современных спутниковых измерений. Результат оказался неожиданным: для психического здоровья оптимален умеренный уровень зелени — около 50-55%. Всё, что ниже, делает среду унылой, а всё, что выше — чрезмерно густой и давящей.

Сравнение

Уровень зелени Восприятие среды Влияние на психику
Менее 40% Скучная, "бетонная" среда Повышенный стресс, чувство усталости
45-60% Гармоничная, комфортная Снижение тревожности, улучшение настроения
Более 65% Чрезмерно густая, тёмная Ощущение замкнутости, тревожность

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте зелёные зоны по принципу баланса. Не стремитесь к максимальному озеленению — половина площади под растения и половина под открытые пространства создают ощущение гармонии.

  2. Учитывайте видимую зелень. То, что человек видит на уровне глаз, влияет на психику сильнее, чем зелень, заметная со спутника.

  3. Добавляйте разнообразие. Смешивайте деревья, кустарники и травы, чтобы избежать однообразия и "зелёного занавеса".

  4. Следите за освещением. Слишком густые насаждения блокируют дневной свет — это снижает уровень серотонина и повышает тревожность.

  5. Сохраняйте открытые виды. Люди чувствуют себя спокойнее, когда пространство не кажется замкнутым. Просматриваемые аллеи и площадки действуют расслабляюще.

  6. Используйте зелень как инструмент восстановления. Умеренные посадки возле школ, больниц и офисов снижают стресс и помогают восстановить концентрацию.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: озеленять город по принципу "чем больше, тем лучше".
    Последствие: избыточная зелень вызывает ощущение темноты, давления и потери ориентации.
    Альтернатива: придерживаться оптимальной доли зелени — около 50%.

  • Ошибка: ориентироваться только на спутниковые снимки.
    Последствие: реальные ощущения горожан не совпадают с "картинкой сверху".
    Альтернатива: учитывать видимую зелень на уровне глаз.

  • Ошибка: сажать только деревья.
    Последствие: плотная крона закрывает свет, а улицы становятся мрачными.
    Альтернатива: сочетать разные виды растений, оставляя открытые участки.

  • Ошибка: недооценивать психологический комфорт.
    Последствие: жители избегают прогулок, ощущая давление среды.
    Альтернатива: планировать зелёные зоны с учётом видимости, света и удобства передвижения.

А что если…

А что если город уже "утонул" в зелени? В этом случае урбанисты рекомендуют проредить посадки - удалить часть деревьев, чтобы вернуть свет и воздух. Оптимальное озеленение не должно мешать восприятию пространства. Можно создать небольшие лужайки, установить скамейки и открыть вид на небо.

А что если наоборот — город "бетонный" и серый? Здесь поможет постепенное внедрение зелёных элементов: живых изгородей, вертикальных садов, уличных кашпо. Главное — не превращать улицы в непролазную чащу, а оставлять пространство для света и движения.

Плюсы и минусы

Показатель Умеренное озеленение (45-60%) Избыточное озеленение (более 65%)
Освещённость Хорошая, естественная Недостаточная
Безопасность Высокая — хороший обзор Сниженная из-за густоты
Психологический комфорт Баланс между уединением и открытостью Ощущение тревоги и замкнутости
Биологическое разнообразие Поддерживается Может нарушаться при чрезмерной тени
Эстетика Гармоничная Давящая, "дикая"

FAQ

Как учёные определяли количество зелени?
Они использовали два метода — визуальную оценку с уровня глаз и спутниковые снимки, анализируя процент растительности в каждом районе.

Почему слишком много зелени вызывает тревогу?
Плотная растительность ограничивает видимость, создаёт ощущение тьмы и потери контроля над пространством — это вызывает подсознательный стресс.

Что делать городским планировщикам?
Ориентироваться на соотношение зелени около 50% и избегать "зелёных перегибов". Баланс важнее количества.

Можно ли применить эти выводы к паркам и садам?
Да. Даже в парках лучше оставлять открытые поляны и видовые просветы, чтобы посетители чувствовали себя комфортно.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше деревьев, тем здоровее горожане.
    Правда: после определённого уровня польза снижается, а психическое напряжение может расти.

  • Миф: густая растительность всегда снижает температуру и улучшает климат.
    Правда: чрезмерная тень мешает воздухообмену и увеличивает влажность, создавая дискомфорт.

  • Миф: город без парков — источник стресса.
    Правда: стресс вызывают как отсутствие, так и избыток зелени; важен баланс.

  • Миф: зелёные крыши и стены решат все проблемы.
    Правда: вертикальное озеленение помогает, но не заменяет полноценные открытые зоны.

Исторический контекст

В XIX веке идея "города-сада" считалась вершиной градостроительного искусства. Архитекторы вроде Эбенизера Говарда мечтали окружить жильё зелёными поясами, чтобы спасти людей от индустриального шума. Однако в XX веке стало ясно, что избыточное озеленение создаёт новые проблемы — затенённость, изоляцию и сложности с инфраструктурой.

Современные города переживают "второе переосмысление" зелени. Вместо гигантских парков всё чаще создаются умные ландшафты, где деревья, газоны и дорожки сосуществуют в равновесии. Новое исследование из Nature Cities подтвердило: баланс, а не количество — главный принцип здорового города.

Три интересных факта

  1. Учёные выяснили, что в районах с 50% зелени уровень депрессии на 15% ниже, чем в районах с чрезмерной растительностью.

  2. Люди подсознательно предпочитают открытые ландшафты с просматриваемыми горизонтами — это эволюционное наследие охотников-собирателей.

  3. Даже виртуальные зелёные изображения (например, в виде обоев или экранов) способны снижать уровень стресса, если в них соблюдён баланс света и растительности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из США впервые доказали электростатический механизм охоты паразитов — Ранцзяншан Ран сегодня в 7:19
Мир под напряжением: даже микробы начали использовать электричество как оружие

Учёные впервые доказали, что паразитические черви используют электричество, чтобы прилипать к жертве. Это открытие положило начало новой науке — электростатической экологии.

Читать полностью » Исследование показало, как вирусы прячутся в апоптотических везикулах организма — Стефани Раттер сегодня в 6:19
Вирусы надели маску смерти: учёные раскрыли, как инфекции прячутся внутри умирающих клеток

Учёные из Австралии выяснили, что вирусы могут скрываться в микроскопических пузырьках, образующихся при гибели клеток. Это открытие меняет представление о том, как инфекции распространяются в организме.

Читать полностью » Птицы чаще выбирают коричневые, красные и чёрные машины для атак — Alan’s Factory Outlet сегодня в 5:19
Когда не везёт даже под деревом: исследование выяснило, какие машины птицы любят больше всего

Учёные выяснили, что птицы оставляют помёт на машинах не случайно: всё зависит от цвета, марки и отражающей поверхности. Узнайте, какие авто страдают чаще всего.

Читать полностью » Научный сотрудник Национальной обсерватории Бразилии Перейра: Хирон становится динамичным объектом сегодня в 4:26
Новое открытие: Хирон создает кольца в реальном времени

Учёные впервые наблюдают процесс формирования колец вокруг Хирона, давая уникальную возможность понять, как образуются кольца на малых телах Солнечной системы.

Читать полностью » Чешские эксперты: кузнечный гриб поглощает ртуть, открывая новые возможности для экологии сегодня в 3:27
Чешские грибники исследуют кузнечный гриб: как его использовать безопасно

Кузнечный гриб — это не только вкусный продукт, но и источник антиоксидантов, способных помочь в борьбе с устоявшимися инфекциями. Узнайте, что еще он может предложить науке.

Читать полностью » Ишимото: новый подход к упругости поможет в разработке медицинских роботов сегодня в 2:25
Как биомеханика живых клеток влияет на робототехнику: новые горизонты для микро-роботов

Исследования биомеханики жгутиков открывают новые горизонты для создания саморегулирующихся роботов, которые могут эффективно двигаться в вязких средах, имитируя поведение живых клеток.

Читать полностью » Ученые из Сан-Паулу представили метод диагностики депрессии с помощью слюны сегодня в 1:25
Преимущества теста на депрессию: слюна вместо сложных анализов

Новый тест на основе слюны поможет специалистам лучше контролировать состояние пациентов с депрессией и отслеживать их реакцию на лечение.

Читать полностью » Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности сегодня в 0:26
Возрождение осетровых в Черном море: новый бизнес и экосистема для Турции

Турция возрождает производство черной икры, восстанавливая популяцию осетровых в Черном море, что открывает новые возможности для бизнеса и экологии.

Читать полностью »

Новости
Дом
Алехандра Селайя: первая стирка постельного белья защищает кожу и здоровье
Спорт и фитнес
Правильное выполнение выхода силой на турнике: рекомендации тренеров
Красота и здоровье
Врачи-косметологи назвали масла усьмы и розовую воду основой ухода за кожей у арабских женщин
Питомцы
У шарпеев уникальный запах кожи благодаря особому составу кожного секрета
Питомцы
Кошки старше 10 лет нуждаются в особом рационе и уходе
Красота и здоровье
Врач Юрий Конев назвал безопасную норму кофеина — не более четырёх чашек эспрессо в день
Еда
Шеф-повара назвали оптимальную толщину котлет — 2 см для равномерной прожарки
Авто и мото
Подрулевые переключатели впервые появились на болидах Ferrari и изменили автоспорт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet