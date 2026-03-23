Мир вдруг стал картонной декорацией: странное чувство отчужденности скрывает сбои в работе мозга

Ощущение нереальности окружающего мира часто ошибочно принимают за обычную усталость или кратковременный эмоциональный спад. Неврологи предупреждают: подобные эпизоды могут сигнализировать о глубинных функциональных нарушениях в работе центральной нервной системы. Важно отличать редкие реакции организма от системных сбоев, требующих медицинской диагностики. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам доцента кафедры неврологии Натальи Сувориновой, если чувство отчужденности носит эпизодический характер, оно может вписываться в границы индивидуальной нормы. Однако регулярное повторение таких состояний выступает серьезным маркером патологических процессов, затрагивающих когнитивные функции.

"Дереализация — это состояние, когда человек ощущает себя в иной реальности и не воспринимает окружающий мир как обычно. Такие эпизоды могут возникать приступами и длиться несколько минут. Если это произошло один раз или повторяется крайне редко, это может быть вариантом индивидуальной нормы. Но если такие состояния возникают регулярно, это уже повод обратиться к врачу", — пояснила Наталья Суворинова.

Специалист подчеркивает, что дереализация не является самостоятельным диагнозом, а служит вторичным симптомом разнообразных нарушений. В частности, подобные проявления могут указывать на поражение височных долей мозга, развитие нейропсихиатрических расстройств или определенных форм эпилепсии. Как отмечает врач, за этим симптомом скрывается обширный спектр патологий, требующих профильного обследования.

Для эффективного лечения необходимо проведение глубокой диагностики, так как терапевтическая тактика напрямую зависит от выявленной причины. Согласно заявлению Натальи Сувориновой, самостоятельные попытки купировать такие состояния недопустимы, поскольку без медицинского контроля невозможно устранить корень проблемы. Профессиональное наблюдение остается ключевым фактором в выявлении скрытых угроз для здоровья мозга.