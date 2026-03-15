От пустыря до энергетической надежды: в Дагестане запустили гигантскую солнечную станцию

В Дагестане официально запустили Дербентскую солнечную электростанцию, мощность которой достигла 102 мегаватт. Объект стал крупнейшим представителем сектора возобновляемой энергетики в регионе и уже начал передачу тока в общую систему юга страны. Инвестиции в проект составили более десяти миллиардов рублей, а площадь комплекса превысила 300 гектаров. Запуск станции стал важным этапом для укрепления энергетической безопасности республики и расширения мощностей локальной генерации.

Масштабы и технологии проекта

Территория электростанции в 300 гектаров заполнена более чем 190 тысячами фотоэлектрических модулей. Для максимальной эффективности инженеры использовали специальные трекинговые системы, которые позволяют панелям отслеживать движение солнца в течение дня. Общая протяженность подземных линий электропередачи, проложенных для сбора и транспортировки энергии, составила 800 километров.

Региональные власти оказали всестороннюю административную поддержку, предоставив участок без торгов и помогая с интеграцией в инфраструктурные сети. Ожидается, что ежегодно станция будет вырабатывать около 160 миллионов киловатт-часов, что обеспечит вклад в размере трех процентов в общий объем генерации Дагестана.

Успешная реализация проекта стала возможной благодаря упорству команды, которая превратила сложный пустырь в современный кластер. Профессионалы уверены, что новая станция станет ключевым элементом энергетической сети республики.

"Несколько лет назад, когда нас впервые привезли на пустырь в Дербентском районе, было сложно представить здесь солнечную электростанцию. Но мы попытались, эта попытка привела к разработке проекта, и все сложилось наилучшим образом. Сейчас нет сомнений в том, что крупнейшая солнечная электростанция органично впишется в контур Самурского энергетического кластера и энергосистему всей республики". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы Ахтынского района

Одновременно на юге республики ведется работа над проектом "Ахцах" мощностью около двух мегаватт. Данная площадка была выбрана благодаря уникальным климатическим условиям: здесь фиксируется более 300 солнечных дней в году, что делает местность крайне привлекательной для высокоэффективной генерации.

Станция объединится с действующей Ахтынской ГЭС, создавая своего рода энергетический дуэт. Такое сочетание традиционных водных ресурсов и солнечной энергии обеспечит стабильную подачу электричества даже в сложные периоды.

Специалисты сейчас занимаются подготовкой площадки для монтажа инверторов и литийионных накопителей. Этот опыт важен для страны, так как подобные технологии позволят масштабировать практику на другие горные и труднодоступные территории.

Развитие возобновляемых мощностей

В Ногайском районе завершается строительство еще одного крупного объекта мощностью 60 мегаватт. Площадка занимает 155 гектаров, на которых уже установлены трекерные системы и практически закончен монтаж основных фотоэлектрических модулей.

Объем инвестиций в ногайский проект составляет около семи миллиардов рублей. Ожидаемая выработка энергии оценивается в 100 миллионов киловатт-часов ежегодно, а ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.

Строительство повышающей подстанции уже завершено, что открывает путь к скорой интеграции объекта. В правительстве региона подчеркивают, что данные шаги являются системным вкладом в долгосрочную энергетическую устойчивость всего Дагестана.