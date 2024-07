В Госдуму внесли законодательную инициативу, предусматривающую изъятие финансовых средств, драгоценностей и прочих активов, приобретенных в результате содействия нелегальной миграции. Информация об этом была опубликована агентством "РИА Новости" на основе официального отзыва правительства.

Инициатором законопроекта выступил член Государственной Думы Петр Толстой. Он привел статистические данные, согласно которым в 2023 году было зафиксировано 1,9 тысячи правонарушений по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ, что на 79,6% превышает показатели предыдущего года. За первый квартал 2024 года уже зарегистрировано 580 подобных преступлений.

Правительство в целом поддержало предложенную инициативу, однако выдвинуло ряд уточнений. В отзыве подчеркивается целесообразность применения конфискации имущества при наличии признаков преступления, указанных в обеих частях статьи 322.1 УК РФ. Кроме того, отмечается необходимость применения конфискации по данной категории уголовных дел только при установлении корыстных мотивов совершения преступления.

Обсуждение миграционной политики активизировалось после террористического акта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. В мае текущего года министр внутренних дел Владимир Колокольцев анонсировал начало подготовки реформы в сфере регулирования миграции.

По данным МВД, за период с января по апрель из России были депортированы 22 тысячи иностранных граждан. Президент Владимир Путин отметил, что в настоящее время в стране отсутствует четко сформулированная миграционная политика.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Customs and Border Protectio