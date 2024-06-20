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На Украине задержали депутата за взятки от мобилизации
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:01

На Украине задержали депутата за взятки от мобилизации

Депутат Ужгородского городского совета попал в руки правоохранительных органов, подозреваемый во взяточничестве за отсрочку от мобилизации, сообщили в СБУ.

В соответствии с оперативными данными, сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали члена мукачевского горсовета, который вымогал взятки за отсрочку от мобилизации.

По версии следствия, чиновник требовал деньги у призывников, имеющих основания для отсрочки по семейным обстоятельствам.

За разнообразные суммы взяток он обещал ускоренное получение документов, подтверждающих уход за инвалидами, сообщили в СБУ в официальном заявлении, опубликованном в Telegram.

Стоит отметить, что задержание депутата произошло "по горячим следам".

Ему было оглашено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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