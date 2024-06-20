Депутат Ужгородского городского совета попал в руки правоохранительных органов, подозреваемый во взяточничестве за отсрочку от мобилизации, сообщили в СБУ.



В соответствии с оперативными данными, сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали члена мукачевского горсовета, который вымогал взятки за отсрочку от мобилизации.



По версии следствия, чиновник требовал деньги у призывников, имеющих основания для отсрочки по семейным обстоятельствам.



За разнообразные суммы взяток он обещал ускоренное получение документов, подтверждающих уход за инвалидами, сообщили в СБУ в официальном заявлении, опубликованном в Telegram.



Стоит отметить, что задержание депутата произошло "по горячим следам".



Ему было оглашено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".



Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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