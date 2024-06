В швейцарского парламента депутат Томас Аески из крупнейшей партии "Демократический союз центра" (UDC) конфликтовал с сотрудниками полиции из-за блокировки прохода во время фотосессии спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.



По информации пресс-службы парламента и самого депутата, который опубликовал запись инцидента в соцсетях. Пресс-служба парламента Швейцарии поясняет, что инцидент произошел с полицейскими, ответственными за безопасность спикера Украинской Рады во время фотосессии.



Депутат выразил свое недовольство на странице в соцсетях заявив, что важность парламентской деятельности должна иметь приоритет перед зарубежными государственными визитами.



В записи отражено, как два полицейских останавливают и отталкивают депутата, когда тот спускается по лестнице, а затем отпускают.



В связи с визитом спикера Верховной рады в Швейцарию швейцарский депутат Кристиан Вассерфален также выразил недовольство на странице в соцсетях, подчеркнув, что федеральные полицейские с автоматами мешают свободному передвижению людей и членов парламента по зданию. Он считает, что это несправедливо.



Спикер Руслан Стефанчук находится 12 июня с официальным визитом в швейцарском парламенте для обсуждения дипломатической и гуманитарной поддержки Киеву.



В июне 2023 года президент Владимир Зеленский выступил перед швейцарскими депутатами через видеосвязь, несмотря на критику Швейцарской народной партии.



Лидер фракции UDC Томас Эши выразил свое несогласие с разрешением аппарата Федерального собрания Швейцарии на выступление Зеленского, рассматривая это видеообращение как попытку прямого влияния со стороны Украины на поставки вооружений в Киев.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)