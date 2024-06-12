В швейцарского парламента депутат Томас Аески из крупнейшей партии "Демократический союз центра" (UDC) конфликтовал с сотрудниками полиции из-за блокировки прохода во время фотосессии спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.
По информации пресс-службы парламента и самого депутата, который опубликовал запись инцидента в соцсетях. Пресс-служба парламента Швейцарии поясняет, что инцидент произошел с полицейскими, ответственными за безопасность спикера Украинской Рады во время фотосессии.
Депутат выразил свое недовольство на странице в соцсетях заявив, что важность парламентской деятельности должна иметь приоритет перед зарубежными государственными визитами.
В записи отражено, как два полицейских останавливают и отталкивают депутата, когда тот спускается по лестнице, а затем отпускают.
В связи с визитом спикера Верховной рады в Швейцарию швейцарский депутат Кристиан Вассерфален также выразил недовольство на странице в соцсетях, подчеркнув, что федеральные полицейские с автоматами мешают свободному передвижению людей и членов парламента по зданию. Он считает, что это несправедливо.
Спикер Руслан Стефанчук находится 12 июня с официальным визитом в швейцарском парламенте для обсуждения дипломатической и гуманитарной поддержки Киеву.
В июне 2023 года президент Владимир Зеленский выступил перед швейцарскими депутатами через видеосвязь, несмотря на критику Швейцарской народной партии.
Лидер фракции UDC Томас Эши выразил свое несогласие с разрешением аппарата Федерального собрания Швейцарии на выступление Зеленского, рассматривая это видеообращение как попытку прямого влияния со стороны Украины на поставки вооружений в Киев.
Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)
Евросоюз и Китай на пороге торговой войны
Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.
Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы
Позиция ХАМАС относительно предложения о перемирии вызывает сомнения в их честности, последующие изменения в предложении убедят мировое сообщество в том, что именно на палестинской стороне лежит ответственность за конфликт, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки
Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин
IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что блокировка звонков из-за границы не окажет эффекта в борьбе с мошенниками.