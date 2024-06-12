Поздравляя с Днем России в своем Telegram-канале, депутат парламента от противоположного молдавского блока "Победа" Марина Таубер выразила благодарность Российской Федерации за поддержку Молдавии.
В столице России 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественных деятелей, придерживающихся идеи вступления Молдавии в Евразийский экономический союз, на котором было объявлено об образовании блока "Победа".
В частности, в структуру вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор был назначен председателем исполнительного комитета нового блока.
"Совместно с коллегами из блока "Победа" мы посетили Российское посольство в Молдове. Нам была предоставлена возможность поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда и наш лидер Илан Шор высоко оценивают дружеские отношения с Российской Федерацией, и мы глубоко благодарны за стойкую поддержку Молдавии", — отметила Таубер.
Она подчеркнула, что у России и Молдавии есть общие планы, способствующие развитию Молдавии. "Наше взаимодействие с Россией базируется на взаимном уважении и результативном сотрудничестве. Я уверена, что такие отношения будут продолжаться и в будущем", — подчеркнула Таубер.
Связи между Россией и Молдавией начали ухудшаться после того, как в конце 2020 года к власти пришла президент Майя Санду, поддерживающая европейскую ориентацию. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В Министерстве иностранных дел РФ вызывают молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. При этом внешнеполитические деятели добавили, что Москва стремится к дружественным отношениям с Молдавией и не приветствует использование этой страны Западом в антироссийских целях.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит антиправительственные акции протеста, требуя отставки кабинета министров и президента Майи Санду, являющейся неформальным лидером правящей ПДС.
Участники протестов обвиняют власть в неспособности решить кризис в экономике и энергетике, а также в давлении на оппозицию. В результате действий власти была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители других политических организаций, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями их сторонников.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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