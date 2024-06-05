Депутат Псковского областного собрания Армен Мнацаканян порекомендовал убивать всех людей, недовольных работой чиновников. Позже он заявил, что это просто оборот речи. Произошедшее осветил анонимный телеграм-канал Brief.

Лидер региональной фракции "Единая Россия" Армен Мнацаканян высказался по поводу доклада о выполненной работе губернатора за 2023 год. Он попросил высшего должностного лица субъекта Российской Федерации развиваться в том же направлении.

"Мы живем в непростое время. И, как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент, только делами можем доказывать и, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное", — заявил депутат.

Российской Федерации нелегко приходиться справляться с различным видом контроля и запретов со стороны других, считает депутат. По его словам, недруги постоянно выжидают момента, чтобы сделать неприятность и как-то уколоть. Он пожелал губернатору не придавать значения всякому бреду со стороны недоброжелателей. В конце он сказал, что обязательно надо осадить и заставить вести себя подобающим образом некоторых людей.

Осознав неточность своего высказывания, объяснил, что не заявлял о реальных убийствах. По его словам, та фраза была всего лишь оборотом речи, и он имел в виду, что необходимо устранять клевету противоположных взглядов. Он подчеркнул, что изначально его совсем не так поняли, и говорил он совершенно в другом контексте. Фраза была сказана в переносном смысле, сообщает депутат. Граждан, упрекающих существующую власть, но не пытающихся собственными руками каким-либо образом усовершенствовать существование на территории, на которой проживают, необходимо уничтожать делом.

Армен Мнацаканян добавил, что мы сейчас живём в мире, разделяющем и поддерживающем основные принципы и ценности фундаментальных прав и свобод человека. По этой причине мысль о каких-либо убийствах, а тем более агитациях исключается.

Фото: официальная страница Армена Мнацаканяна во ВКонтакте