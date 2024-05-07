В период праздников для жителей Москвы оптимальным выбором будет 9 или 10 мая для поездки на дачу. Эту информацию сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

8 мая - короткий рабочий день. Вечернее движение автотранспорта прогнозируется с 15:00 до 16:00. Согласно приведенным данным, сегодняшний день является наиболее интенсивным на неделе — около 5 пунктов. Возможны пробки на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Липецкой и Профсоюзной улицах, как сообщает ЦОДД.

Согласно прогнозам ЦОДД, с 9 по 11 мая дорожное движение будет гораздо менее интенсивным. Ожидается, что в Москве на эти дни будет находиться примерно на 820 тысяч автомобилей меньше, чем днем ранее. Уровень загруженности дорог составит всего два пункта, причем планируются временные ограничения в День Победы до 13:00 в Центральном административном округе и Юго-Восточном административном округе.

Отмечается, что к 10 мая температура воздуха достигнет 10°C, синоптики предвещают солнечную погоду. Возвращаться в Москву рекомендуется 12 мая — уровень загруженности дорог будет тремя пунктами.

Ранее сообщалось о том, что в Москве инспекторы МАДИ в период праздников ужесточат контроль за водителями такси. Проверки будут проводиться с 9 по 12 мая. Отмечается, что для осуществления работы по всему городу увеличат количество специальных контрольно-пропускных пунктов.

В случае выявления фактов невыполнения таксистом медицинских осмотров или технического обслуживания автомобиля перед началом работы, его транспортное средство могут направить на специальную парковку. Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, отметил, что усиление проверок способствует повышению ответственности у водителей.

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