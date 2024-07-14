В новом исследовании, опубликованном в MedicalXpress выяснено, что у пожилых людей с бессонницей значительно повышен риск развития депрессии, особенно после инфекционных заболеваний. Ученые обнаружили, что частые пробуждения во сне, которые учащаются с возрастом, могут способствовать этому.

В эксперименте с введением безобидных бактерий для активации иммунной реакции у пожилых людей, симптомы депрессии исчезали быстрее у участников без бессонницы, в то время как у тех, кто страдал от бессонницы, симптомы были более тяжелыми и продолжительными. Эти данные помогут врачам лучше контролировать и лечить пожилых людей с риском депрессии.

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