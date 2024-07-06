Исследование ученых из Стэнфордского университета, опубликованное в журнале JMIR Mental Health, показало, что технологии виртуальной реальности (XR) могут эффективно использоваться для лечения депрессии. Эксперимент с участием двух групп, где одна использовала XR, а другая — обычные видеоконференции, выявил, что сеансы в XR-среде оказались более результативными, снижая симптомы депрессии на 4,4 балла по сравнению с 3,7 в контрольной группе.
Виртуальная реальность предоставила доступную и безопасную альтернативу традиционным методам, таким как поведенческая активация, позволяя участникам погружаться в приятные и значимые действия в контролируемой среде.
Фото: justraveling. com/Justraveling.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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