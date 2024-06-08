Исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показало, что блокирование специфической молекулы, отвечающей за образование биоактивных липидов в мозге, может уменьшить симптомы психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

Открытие этого механизма связано с работой белка аутотаксина, который активирует липиды в мозге.

В эксперименте с 25 пациентами использование молекулы-блокатора аутотаксина привело к изменению мозговой активности и уменьшению симптомов психических нарушений. Это исследование открывает новые возможности для диагностики и лечения психических расстройств.

Фото: flickr.com/kıro potkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)