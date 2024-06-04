Женщина из Сингапура много лет обеспечивала своего бойфренда, а потом узнала, что он купается в деньгах. О произошедшем она рассказала цифрой медиа-компании Mothership.
Женщина Ли Лан из Сингапура много времени встречалась с парнем, которому, как ей казалось, не хватало денежных средств. Сам мужчина неоднократно напоминал ей о своём тяжело больном отце. Он отмечал, что у него нет достаточно средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в больнице. Доверчивая Ли Лан доверилась своему парню и щедро делилась с ним 50% своей зарплаты.
Только спустя 6 лет женщина узнала, что мужчина скрывал от неё свою роскошную жизнь и обманывал на протяжении всех отношений. Выяснилось, что у него была дорогая машина и не менее престижный автомобиль. Помимо этого, оказалось, что у её бойфренда есть любовница. Впоследствии Ли Лан сообщила, что последнее время ощущала себя в роли банкомата для своего возлюбленного.
Ли Лан не стала терпеть такого унижения и моментально обратилась в суд. Женщина хочет получить от своего экс-бойфренда более 150 тысяч долларов (более 13 миллионов).
Ранее в Малайзии девушка увидела на улице нищего и решила помочь ему денежными средствами. Мужчина просил милостыню, и сжалившаяся малайзийка решила пожертвовать несколько купюр. Когда она немного отошла от него, то увидела, как нищий достал из кармана огромную пачку денег и стал её считать.
Фото: Unsplash / Oziel Gómez (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Политолог Михайленко: Турция заинтересована в БРИКС
Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИГС дал комментарий по поводу заявлений Турции о возможном вступлении в БРИКС, а так же о реакции России на возможность вступления Турции в организацию. Специально для Newsinfo.Ru.
НАТО поступят по Вьетнамскому сценарию на Украине
Запад готовит предлог для размещения военных на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен во время выступления на YouTube-канале "Исследования нейтралитета".
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.
Американская компания Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks отправила заявление на оформление 14 фирменный знаков на территории Российской Федерации. Об произошедшем сообщают «Ведомости».