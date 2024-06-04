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Mothership: сингапурка из жалости давала деньги бойфренду, а тот оказался богачом
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 15:54

Mothership: сингапурка из жалости давала деньги бойфренду, а тот оказался богачом

Женщина из Сингапура много лет обеспечивала своего бойфренда, а потом узнала, что он купается в деньгах. О произошедшем она рассказала цифрой медиа-компании Mothership.

Женщина Ли Лан из Сингапура много времени встречалась с парнем, которому, как ей казалось, не хватало денежных средств. Сам мужчина неоднократно напоминал ей о своём тяжело больном отце. Он отмечал, что у него нет достаточно средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в больнице. Доверчивая Ли Лан доверилась своему парню и щедро делилась с ним 50% своей зарплаты.

Только спустя 6 лет женщина узнала, что мужчина скрывал от неё свою роскошную жизнь и обманывал на протяжении всех отношений. Выяснилось, что у него была дорогая машина и не менее престижный автомобиль. Помимо этого, оказалось, что у её бойфренда есть любовница. Впоследствии Ли Лан сообщила, что последнее время ощущала себя в роли банкомата для своего возлюбленного.

Ли Лан не стала терпеть такого унижения и моментально обратилась в суд. Женщина хочет получить от своего экс-бойфренда более 150 тысяч долларов (более 13 миллионов).

Ранее в Малайзии девушка увидела на улице нищего и решила помочь ему денежными средствами. Мужчина просил милостыню, и сжалившаяся малайзийка решила пожертвовать несколько купюр. Когда она немного отошла от него, то увидела, как нищий достал из кармана огромную пачку денег и стал её считать.

Фото: Unsplash / Oziel Gómez (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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