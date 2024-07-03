Двадцать пять участников Демократической партии в палате представителей конгресса собираются обратиться к действующему президенту США, чтобы тот окончил борьбу в предвыборной гонке. Об этом информирует одно из крупнейших мировых информационных агентств Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщается, уже несколько десятков лиц одной из крупнейших современных политических партий США собираются обратиться к 46-ому президенту США с просьбой окончить участие в мероприятии, осуществляемом кандидатами на выборные должности и их партиями в избирательной борьбе, дабы заполучить наибольшую поддержку избирателей на выборах, которые должны состояться уже в конце осени текущего года. Известно, что демократы планируют направить действующему президенту сообщение в виде письма.

Многие журналисты имеют одинаковое или схожее мнение о том, что недавние телевизионные дебаты, на которых оппонентом Байдена стал 45-й президент США, государственный и политический деятель, предприниматель Дональд Трамп, стали максимально неудачными для действующего главы государства. На трансляции, которую проводил телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network, можно было заметить, как Байден говорил несвязно, делая большие паузы между предложениями. После мероприятия внимание журналистов и общественности привлекло то, что Джилл Трейси Джейкобс Байден помогла супругу спуститься по лестнице.

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