Партия "Новая демократия" в Греции понесла значительные потери на выборах в Европарламент, утратив приблизительно 750 тысяч голосов, однако удержала лидерство, согласно окончательным результатам, опубликованным МВД Греции.





Процент явки на этих выборах был исключительно низким — лишь 41,39% избирателей пришли голосовать. По сравнению с предыдущими европейскими выборами в июне 2019 года, где явка составила 58,69%, нынешние цифры оказались гораздо ниже.



Даже голосование по почте, введенное впервые на этих выборах, не способствовало увеличению участия избирателей. В то же время, несмотря на обязательность участия в голосовании, невыполнение этого требования не влечет за собой наказания.



На выборы в Европарламент из Греции было избрано 21 депутат из 720 депутатов, представляющих 31 партию и коалицию.



В состав Европарламента вошли восемь греческих политических организаций. "Новая демократия" под руководством Кириакоса Мицотакиса получила семь мандатов в Европарламенте, на один мандат меньше, чем на предыдущих выборах 2019 года. Доля избирателей, поддержавших данную партию, составила 28,31%, в то время как на предыдущих выборах в 2019 году она получила 33,12% голосов.



В абсолютных числах потери "Новой демократии" составляют 747,5 тысяч голосов, сократившись с 1,873 миллиона в 2019 году до 1,126 миллиона в текущем году.



В своем выступлении по результатам выборов, Мицотакис признал, что его партия не достигла поставленной цели по числу голосов, что, по его мнению, обусловлено протестами избирателей против повышения цен на бытовые услуги.



Премьер также подчеркнул, что именно его партия способна обеспечить стабильность политической системы в такие неспокойные времена.



Несмотря на обещания правительства о достижениях греческой экономики и активной политике страны на мировой арене, жители выражают недовольство ростом цен и финансовыми проблемами.



Как указал профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас, граждане не только не видят улучшений в своем бытовом положении, но считают, что политика Брюсселя является причиной дороговизны и социальной несправедливости, а также ведет к разрушению системы здравоохранения, образования и социального страхования в стране.



Партия "Новая демократия" была критикована за поставку оружия на Украину, что сказывалось на обороноспособности страны, а также за поддержку антироссийских санкций, негативно сказавшихся на греческой экономике.



Ее также обвиняли в неспособности сдерживать инфляцию и перекладывать ответственность на "импортированную инфляцию", нарушениях прав человека и прослушке оппозиции.



Партию также обвиняли в крупнейшем железнодорожном происшествии 2023 года, суровом обращении с мигрантами и кораблекрушении с многочисленными жертвами на Средиземном море в июне 2023 года.



Оппозиционная партия "СИРИЗА — ПА" потеряла еще больше голосов — 750,5 тысячи. На нее проголосовали 593 тысячи избирателей, что составляет 14,92%, по сравнению с 1,344 миллиона голосов (23,76%) на предыдущих выборах в 2019 году. В новом составе Европарламента у "СИРИЗА — ПА" будет четыре депутатских мандата, на два меньше, чем ранее.



Эксперты считают, что партия не смогла предложить альтернативную программу развития страны и столкнулась с информационной войной в проправительственных СМИ, доминирующих в греческом информационном пространстве.



"СИРИЗА — ПА" по оценке удовлетворена результатами выборов, так как сократила разрыв с правящей партией.



Лидер партии Стефанос Касселакис заявил о намерении разработать альтернативную программу, противопоставив ее действиям правительства.



Третье место закрепила левоцентристская партия ПАСОК — Движение перемен, получив три мандата на ЕП, на один больше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Поддержка партии выросла до 12,79% голосов, что составляет 508,4 тысячи голосов.



Крита ПАСОК заняла первое место в двух префектурах и второе место в 19 других префектурах.



Лидер партии Никос Андрулакис стал объектом скандала со слежкой и прослушкой после того, как призвал к изменениям в правительстве, которое, по его мнению, ставит материальные проблемы греческого народа, такие как цены, жилищный кризис и проблемы здравоохранения, на второй план и проводит жесткую экономическую политику в условиях кризиса.



Правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") прибавила 133 тысяч голосов и получила чуть менее 370 тысяч голосов (9,3%) и два места в ЕП, в сравнении с 236 тысячами голосов (4,18%) на предыдущих выборах в Европарламент.



Лидер партии Кириакос Велопулос остро критиковал действия правительства, особенно в отношении санкций против России и поставок оружия на Украину.



Коммунистическая партия Греции (КПГ) получила на 65 тысяч голосов больше, чем ранее, почти 368 тысяч голосов (9,25%), в сравнении с 303 тысячами (5,35%) пять лет назад. КПГ сохранила два места в Европарламенте.



Партия выступала за невмешательство Греции в конфликты Украины и Ближнего Востока, а также противостояла поставкам оружия киевскому режиму. Внутри страны партия поддерживала широкие социальные реформы и защиту малоимущих слоев населения.



На конфликтные вопросы в отношении России в Европарламенте депутаты КПГ голосовали против 13 из 16 резолюций, и дважды воздерживались (в июне 2023 года и в ноябре того же года). Депутат партии "Греческое решение" Манолис Фрагос проголосовал против шести антироссийских резолюций и поддержал две.



Левая партия "Курс свободы — Зои Константопулу" получила 135 тысяч голосов (3,4%), что является увеличением по сравнению с 91 тысячей (1,61%) в 2019 году, и заработала один мандат.



Правозащитная партия "Ники" и маленькая правая партия "Голос логики — Афродита Латинопулу" также получили по одному мандату, после чего можно наблюдать разнообразие в политическом спектре Европарламента.

Другие партии так и не смогли преодолеть трехпроцентный барьер.

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