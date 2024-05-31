Среди членов Американской демократической партии не существует единого мнения о том, повлияет ли вынесенный судебный приговор против бывшего президента США Дональда Трампа на шансы на победу в будущих выборах текущего президента США Джо Байдена, по информации телеканала NBC News, который ссылается на демократов.
Ранее жюри присяжных приняло решение по всем 34 обвинениям против Трампа в деле о фальсификации деловых документов. Политик имеет возможность оспаривать это решение, оно не лишает его права участвовать в президентских выборах. Сам Трамп после вынесения обвинительного приговора назвал себя политическим заключенным.
По данным телеканала, часть демократов считает, что судебное решение в отношении Трампа приносит пользу Байдену, но есть и те, кто сомневается в этом.
"Это тот результат, к которому мы стремились, это еще один аргумент против Трампа, но он не имеет большого значения для фактических голосующих (избирателей — прим.)", — прокомментировал представитель избирательного штаба Байдена телеканалу.
Стратег демократов Крис Кофинис подчеркнул, что остаётся неопределенным, как проголосуют на выборах независимые и колеблющиеся избиратели. Трампу предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловых документов из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за умолчание об их предполагаемых отношениях. Максимальное наказание по всем обвинениям — 136 лет тюремного заключения.
Сам бывший президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела. Трамп полагает, что преследование его является лишь политическим и связано с его намерением бороться за президентское кресло в 2024 году.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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