Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:52

Когда гламур становится испытанием: как Деми Мур чуть не застряла перед красной дорожкой

5 ноября актриса Деми Мур посетила церемонию вручения премии "Женщина года” по версии журнала Glamour. Несмотря на привычный гламур и изысканность подобных мероприятий, подготовка к вечеру оказалась для звезды настоящим испытанием.

Актриса решила выбрать эффектный наряд, который подчеркнул бы её образ на красной дорожке, но закулисье показало неожиданную сторону подготовки к светскому событию.

"Не такое уж гламурное закулисье перед церемонией вручения премии "Женщина года". Перчатки не снять!", — написала 62-летняя актриса.

В видео, опубликованном Мур, видно, как стилист Брэд Горески натягивает на руки актрисы облегающие белые перчатки Balenciaga. Проблема оказалась настолько серьёзной, что в помощь включился менеджер Деми, Джейсон Вайнберг.

"Они так красиво сидят, но, черт возьми, снять их невозможно", — прокомментировал он.

Забавные моменты и реакция поклонников

Зрители социальных сетей с интересом наблюдали за закулисными кадрами и не обошли вниманием юмористическую ситуацию. Подписчики оставляли актрисе комментарии с поддержкой и шутками.

"Женщины проходят через боль, чтобы выглядеть красиво. Думаю, это был один из таких моментов", — отметил поклонник.

Премьера на обложке

Помимо вечерних выходов, Деми Мур появилась на обложке журнала Glamour за октябрь 2025 года. На фото актриса позирует в платье с корсетом от дизайнера Харриса Рида, демонстрируя утончённость и чувство стиля.

Советы шаг за шагом для подготовки к светскому мероприятию

  1. Планируйте наряд заранее, включая аксессуары, которые могут потребовать помощи стилиста.

  2. Тестируйте одежду и обувь на удобство и функциональность до выхода на мероприятие.

  3. Подготовьте запасной комплект мелких аксессуаров: перчатки, украшения, сумки.

  4. Вовлекайте помощников и менеджеров, чтобы избежать стрессовых ситуаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать сложные элементы наряда в последний момент.
• Последствие: необходимость экстренной помощи, стресс и замедление подготовки.
• Альтернатива: примерка всех деталей заранее и консультация с профессиональным стилистом.

А что если…

Если подготовка к мероприятию идёт не по плану, важно сохранять спокойствие и чувство юмора. Даже сложные ситуации могут стать поводом для лёгкой публикации и внимания публики, как показал опыт Деми Мур.

FAQ

Как выбрать наряд для светского мероприятия?
Определите баланс между эффектностью и комфортом, учитывая аксессуары и обувь.

Сколько времени нужно на подготовку?
Рекомендуется начинать подготовку за несколько часов до мероприятия, чтобы успеть примерки и финальные корректировки.

Что делать, если аксессуары вызывают трудности?
Вовлекайте стилиста и менеджера, не пытайтесь справиться в одиночку, чтобы избежать стресса и повреждений одежды.

Мифы и правда

Миф: сложные наряды всегда удобны и безопасны для использования.
Правда: часто требуется помощь профессионалов, чтобы элементы наряда выглядели эффектно и при этом не создавали проблем.

Миф: только молодые актрисы сталкиваются с трудностями в подготовке.
Правда: любой возраст требует внимания к деталям и помощи стилистов.

Миф: закулисные моменты всегда скрыты от публики.
Правда: современные звёзды часто делятся смешными и необычными моментами подготовки в соцсетях.

Интересные факты

  1. Деми Мур активно снимается и участвует в светских событиях более 40 лет.

  2. Стиль Харриса Рида, который выбрала актриса для обложки, известен смелыми корсетными решениями.

  3. Менеджеры звёзд нередко становятся героями закулисных публикаций, помогая справляться со сложными элементами наряда.

Исторический контекст

  1. Премия "Женщина года” от журнала Glamour существует с 1990-х годов и ежегодно отмечает выдающихся представительниц индустрии.

  2. Закулисные истории с подготовкой к церемониям давно стали неотъемлемой частью публичного образа звёзд.

  3. Деми Мур — одна из актрис, чей стиль и участие в светских мероприятиях часто становятся объектом обсуждений и вдохновения для поклонников.

