Когда гламур становится испытанием: как Деми Мур чуть не застряла перед красной дорожкой

5 ноября актриса Деми Мур посетила церемонию вручения премии "Женщина года” по версии журнала Glamour. Несмотря на привычный гламур и изысканность подобных мероприятий, подготовка к вечеру оказалась для звезды настоящим испытанием.

Актриса решила выбрать эффектный наряд, который подчеркнул бы её образ на красной дорожке, но закулисье показало неожиданную сторону подготовки к светскому событию.

"Не такое уж гламурное закулисье перед церемонией вручения премии "Женщина года". Перчатки не снять!", — написала 62-летняя актриса.

В видео, опубликованном Мур, видно, как стилист Брэд Горески натягивает на руки актрисы облегающие белые перчатки Balenciaga. Проблема оказалась настолько серьёзной, что в помощь включился менеджер Деми, Джейсон Вайнберг.

"Они так красиво сидят, но, черт возьми, снять их невозможно", — прокомментировал он.

Забавные моменты и реакция поклонников

Зрители социальных сетей с интересом наблюдали за закулисными кадрами и не обошли вниманием юмористическую ситуацию. Подписчики оставляли актрисе комментарии с поддержкой и шутками.

"Женщины проходят через боль, чтобы выглядеть красиво. Думаю, это был один из таких моментов", — отметил поклонник.

Премьера на обложке

Помимо вечерних выходов, Деми Мур появилась на обложке журнала Glamour за октябрь 2025 года. На фото актриса позирует в платье с корсетом от дизайнера Харриса Рида, демонстрируя утончённость и чувство стиля.

