Деменция
Деменция
© freepik.com is licensed under Free More Info
Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 23:27

Сначала имена, потом маршруты: тревожные сигналы, которые мозг подаёт задолго до диагноза

Профессор Джонса Хопкинса предложил 10 вопросов для самопроверки на ранние признаки деменции

Потеря памяти и забывчивость — частые спутники возраста, но не всегда они означают серьёзные когнитивные нарушения. Однако важно уметь отличать обычное рассеянное внимание от первых сигналов деменции. Американский невролог Питер Рабинс, профессор Университета Джонса Хопкинса, предложил доступный способ самодиагностики, который помогает понять, стоит ли обращаться к врачу. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Почему важна ранняя диагностика

Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции развиваются постепенно, и первые признаки могут проявляться задолго до заметных нарушений. Чем раньше человек обратит внимание на тревожные сигналы, тем выше шансы замедлить прогресс заболевания с помощью терапии, корректировки питания и умственных тренировок.

"Главное — вовремя заметить изменения и не игнорировать их. Чем раньше начато наблюдение, тем дольше можно сохранить качество жизни", — подчеркнул невролог Питер Рабинс.

10 вопросов для самопроверки

Метод Рабинса не заменяет медицинское обследование, но позволяет определить, стоит ли проконсультироваться с неврологом. Он предлагает честно ответить на 10 простых вопросов, не спеша и без посторонней помощи.

1. Стало ли труднее запоминать имена близких людей?

Если вы часто забываете имена родственников или друзей, это повод насторожиться.

2. Сложно ли выполнять привычные действия?

При деменции теряется последовательность действий — например, становится трудно приготовить знакомое блюдо или оплатить счета.

3. Возникают ли трудности с организацией событий?

Планирование поездки, праздника или просто распорядка дня может стать вызовом. Это один из ранних признаков когнитивных нарушений.

4. Трудно ли удерживать внимание на нескольких вещах сразу?

Рабинс предлагает провести маленький эксперимент: загадать число, ответить на несколько вопросов, а потом вспомнить его и отнять от него семь. Если это вызывает затруднение — сигнал обратить внимание на концентрацию.

5. Замечали ли вы трудности с ориентацией во времени или пространстве?

Если вы путаете даты, маршруты или не узнаёте знакомые места, стоит обсудить это с врачом.

6. Проверяли ли вы влияние лекарств?

Некоторые препараты, особенно для регуляции сердечного ритма, могут влиять на когнитивные функции. Важно обсудить это с лечащим врачом.

7. Как часто вы употребляете алкоголь?

"С возрастом организм медленнее выводит спирт, и это может вызывать длительные периоды затуманенности рассудка, похожие на симптомы деменции", — пояснил Питер Рабинс.

8. Замечаете ли вы изменения характера?

Повышенная раздражительность, тревожность или страхи, которых раньше не было, могут быть тревожным сигналом.

9. Потеряли ли вы интерес к любимым занятиям?

Психоэмоциональные изменения часто сопровождают ранние стадии болезни Альцгеймера. Если привычные увлечения перестали радовать, это повод для проверки.

10. Есть ли проблемы со сном?

Рабинс отмечает, что длительная бессонница может появляться за несколько лет до явных симптомов деменции. Нарушения сна нарушают регенерацию мозга и ускоряют возрастные изменения.

Как интерпретировать результаты

Если вы ответили "да" на один-два вопроса, волноваться преждевременно — причины могут быть связаны со стрессом, переутомлением или лекарствами. Но если положительных ответов больше трёх, стоит пройти базовое обследование у невролога или нейропсихолога:

• выполнить тест Мини-Ког (Mini-Cog) или MMSE (оценка краткой памяти и внимания);
• сделать анализ крови на уровень витаминов B12 и D, гормонов щитовидной железы;
• при необходимости — пройти МРТ головного мозга для исключения сосудистых нарушений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать забывчивость на возраст.
    Последствие: поздняя диагностика деменции.
    Альтернатива: вести дневник наблюдений и консультироваться при первых изменениях.

  • Ошибка: прекращать активную умственную деятельность.
    Последствие: ускорение когнитивного спада.
    Альтернатива: решать кроссворды, читать, изучать языки — мозгу нужна тренировка.

  • Ошибка: употреблять алкоголь для расслабления.
    Последствие: усиление когнитивных нарушений.
    Альтернатива: практиковать медитацию, дыхательные упражнения, прогулки.

Как снизить риск деменции

  1. Регулярно двигайтесь. Ежедневная ходьба или лёгкая зарядка улучшают кровообращение мозга.

  2. Следите за питанием. Рацион с большим количеством овощей, рыбы, орехов и оливкового масла снижает риск когнитивных расстройств.

  3. Контролируйте давление и сахар. Сердечно-сосудистые болезни напрямую связаны с развитием деменции.

  4. Высыпайтесь. Мозг очищается от токсинов именно во сне.

  5. Не изолируйтесь. Общение и социальная активность поддерживают нейронные связи.

А что если тревога ложная

Если тест показал несколько тревожных ответов, но врач не подтверждает деменцию, это не повод расслабляться. Возможно, дело в стрессах, переутомлении или дефиците питательных веществ. В этом случае полезны курсы витаминов группы B, омега-3 жирных кислот и когнитивные тренировки.

Плюсы и минусы самодиагностики

Плюсы Минусы
Помогает вовремя заметить отклонения Может вызвать излишнюю тревогу
Доступна каждому без оборудования Не заменяет медицинскую диагностику
Повышает осознанность в отношении здоровья Требует честных ответов и самокритичности

FAQ

Можно ли вылечить деменцию?
Полностью — нет, но современная терапия позволяет замедлить развитие болезни на ранних стадиях.

Какой возраст считается "зоной риска"?
После 60 лет риск возрастает, но первые когнитивные нарушения могут появиться уже после 45-50.

Помогают ли тренировки мозга?
Да, регулярные интеллектуальные упражнения доказанно замедляют старение нейронов.

Мифы и правда

Миф: деменция — это неизбежная часть старения.
Правда: у большинства пожилых людей память сохраняется, если нет нейродегенеративных заболеваний.

Миф: только пожилые страдают деменцией.
Правда: существуют формы ранней деменции, начинающиеся в 40-50 лет.

Миф: забывчивость всегда указывает на болезнь.
Правда: стресс, бессонница и лекарства тоже влияют на память.

Интересные факты

• Термин "деменция" объединяет более 100 заболеваний, связанных с ухудшением памяти и мышления.
• У женщин болезнь Альцгеймера диагностируется чаще, чем у мужчин — в среднем на 20%.
• Средний возраст постановки диагноза снижается: всё больше пациентов младше 65 лет.

Главное

Проверить состояние памяти можно самостоятельно — достаточно честно ответить на вопросы профессора Рабинса. Но если признаки тревожат, не стоит откладывать визит к специалисту. Ранняя диагностика позволяет замедлить развитие деменции и сохранить ясность ума на долгие годы.

