Деменция
© freepik.com is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:53

Деменция начинается не в старости — учёные назвали факторы, которые действуют за десятилетия

Деменция редко возникает внезапно — всё больше данных указывает на то, что изменения в мозге начинаются за десятилетия до первых симптомов. Новое исследование показывает: контроль давления, сердечно-сосудистого здоровья и образа жизни способен существенно повлиять на риск когнитивных нарушений в будущем. Учёные подчёркивают, что профилактика может сыграть решающую роль. Об этом сообщает Medical News Today.

Почти половина случаев деменции связана с изменяемыми факторами

Исследование Университетской больницы Сконе в Швеции подтверждает: около 45% риска развития деменции приходится на факторы, на которые человек может влиять. Работа, опубликованная в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, сосредоточена на двух наиболее распространённых формах заболевания — болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Деменция — это не только проблема пожилого возраста. Патологические процессы в мозге формируются задолго до появления нарушений памяти и мышления, поэтому ранняя коррекция факторов риска может предотвратить или отсрочить развитие болезни.

Давление, сердце и состояние мозга

Высокое артериальное давление, повышенный уровень липидов, ишемическая болезнь сердца, курение и низкий уровень образования оказались связаны с гиперинтенсивностью белого вещества мозга. Эти изменения считаются маркёром сосудистой деменции и отражают повреждение мелких сосудов.

В то же время биомаркеры болезни Альцгеймера демонстрируют собственные связи: бета-амилоидные бляшки ассоциированы с диабетом, а снижение индекса массы тела — с накоплением тау-белка. Эти процессы могут развиваться параллельно и усиливать друг друга.

Как проходило исследование

Учёные проанализировали данные 494 участников со средним возрастом 65 лет, включённых в шведское проспективное исследование BioFINDER-2. Все участники прошли комплексное обследование, включая анализ спинномозговой жидкости, ПЭТ-сканирование, МРТ, а также клиническую и когнитивную оценку. Наблюдение длилось четыре года, что позволило зафиксировать динамику изменений в мозге.

"Деменция начинается задолго до старости"

"Кто-то недавно сказал, что деменция — это болезнь среднего возраста, а не старости. Изменения в мозге часто начинаются за десятилетия до симптомов", — отметила директор по психологии Gaylord Specialty Healthcare Сара Буллард.

По её словам, это особенно актуально для сосудистой деменции, на которую приходится от 17 до 30% всех случаев. Исследование рассматривает повреждения белого вещества не как неизбежное следствие возраста, а как результат воздействия конкретных факторов риска.

Взаимодействие генетики и образа жизни

Доктор Дунг Тринь из MemorialCare Medical Group подчёркивает, что деменция формируется под влиянием как неизменяемых факторов, таких как возраст и ген APOE, так и модифицируемых — гипертонии, метаболических нарушений и сердечно-сосудистого здоровья.

"Это укрепляет обоснование того, что активное управление сосудистым и метаболическим риском может замедлить путь к симптоматической деменции", — отметил он.

При этом генетическая предрасположенность, особенно наличие аллеля APOE ε4, тесно связана с накоплением амилоида и тау-белка. Однако даже в этом случае корректировка образа жизни способна снизить вероятность развития заболевания.

Почему важно начинать как можно раньше

Эксперты сходятся во мнении: профилактика деменции — это процесс, растянутый на десятилетия. Образование и когнитивное развитие в молодости формируют "резерв", гипертония и метаболические нарушения в среднем возрасте усиливают риск, а социальные и сенсорные факторы играют роль в пожилом возрасте.

"Нейродегенерация — не неизбежная часть старения. Это результат многолетнего выбора", — подчёркивает Сара Буллард.

Практические шаги для снижения риска

Сосудистая деменция наиболее чувствительна к изменяемым факторам, поэтому рекомендации исследования в первую очередь касаются здоровья сердца и сосудов. Среди ключевых направлений — контроль артериального давления, снижение уровня ЛПНП-холестерина, отказ от курения и регулярная физическая активность.

Также важную роль играет питание. Учёные советуют ориентироваться на средиземноморский или MIND/DASH-подход с преобладанием овощей, ягод, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и оливкового масла при минимуме ультраобработанных продуктов, сахара и соли.

Результаты исследования подчёркивают: даже если изменить генетику невозможно, ранние и последовательные изменения образа жизни дают реальный шанс отсрочить или предотвратить развитие деменции.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
