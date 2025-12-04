Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ранняя деменция у мужчин
Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 16:23

Простой секрет замедления деменции: 20 минут дважды в неделю — и вы не поверите, как изменится ваш мозг

Регулярные прогулки и упражнения снижают риск деменции — JPAH

Ученые из Техасского университета обнаружили, что простое правило, включающее всего 20 минут физической активности дважды в неделю, может замедлить развитие деменции у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physical Activity and Health (JPAH), даже умеренная физическая нагрузка существенно снижает риск ухудшения когнитивных функций у людей старше 50 лет.

Как физическая активность помогает замедлить развитие деменции?

В ходе восьмилетнего исследования Health and Retirement Study, проведенного среди почти 10 тысяч американцев старше 50 лет, ученые оценивали влияние физической активности на память, внимание и скорость обработки информации у участников. Исследователи фиксировали уровни физической активности, включая такие простые действия, как ходьба, а также более интенсивные тренировки. Выяснилось, что регулярная умеренная физическая активность, даже в минимальных объемах, может оказать статистически значимый защитный эффект против развития деменции.

Самым важным открытием стало то, что всего 20 минут физической активности дважды в неделю способны значительно замедлить ухудшение когнитивных функций. Это открытие стало настоящим прорывом, поскольку оно не требует от пожилых людей экстремальных усилий или дорогостоящих тренировок.

Почему физическая активность важна для пожилых людей?

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга, особенно с возрастом. Умеренные и регулярные физические нагрузки помогают улучшить кровообращение, повысить уровень кислорода в мозге и стимулировать выработку нейротрофических факторов, которые поддерживают здоровье нейронов и их связи.

Особенно важен тот факт, что даже такие простые виды активности, как регулярные прогулки, могут оказать положительное влияние на умственные способности. Ученые подчеркивают, что важно не только количество активности, но и ее регулярность. Даже простая ходьба, выполняемая регулярно, может замедлить развитие когнитивных нарушений, если она становится частью повседневной жизни.

Результаты исследования: физическая активность как фактор защиты

Одним из самых значимых выводов исследования стало то, что регулярная физическая активность может "сдвигать траекторию" ухудшений когнитивных способностей в сторону замедления или стабилизации состояния. Влияние возраста и начальных когнитивных нарушений оставалось важным, но физическая активность показала свою эффективность в защите мозга от дальнейших ухудшений.

Примечательно, что исследование подтвердило важность именно регулярности занятий, а не интенсивности. Даже небольшие физические нагрузки, выполняемые дважды в неделю, могут значительно повлиять на когнитивные функции и снизить риск деменции. В долгосрочной перспективе это открытие может привести к созданию доступных и научно обоснованных программ профилактики, которые помогут замедлить развитие деменции у растущего числа пожилых людей.

Рекомендации для создания программ профилактики

По словам авторов исследования, в США каждый девятый взрослый старше 45 лет сталкивается с проблемами памяти. Это подчеркивает важность разработки доступных и эффективных профилактических программ, направленных на поддержку когнитивного здоровья. На основе этих данных можно создавать доступные программы, которые включают умеренные физические нагрузки, что будет способствовать снижению заболеваемости деменцией в пожилом возрасте.

Важным моментом является то, что программа профилактики должна быть гибкой и доступной для всех, не требуя значительных усилий или дорогостоящего оборудования. Простой, но регулярный подход, например, регулярные прогулки, может стать основой для предотвращения когнитивных нарушений у старшего поколения.

Советы по физической активности для предотвращения деменции

  1. Начните с малых шагов: если вы не занимались физической активностью долгое время, начните с коротких прогулок по 10–15 минут в день. Постепенно увеличивайте продолжительность и частоту упражнений, чтобы ваш организм мог привыкнуть к нагрузке.

  2. Выберите активность, которая вам нравится: прогулки, легкая гимнастика, йога или плавание — найдите то, что доставляет вам удовольствие. Это поможет делать упражнения регулярными и снизит риск пропуска тренировок.

  3. Регулярность — ключ к успеху: даже 20 минут физической активности дважды в неделю могут значительно повлиять на замедление ухудшения когнитивных функций. Старайтесь придерживаться регулярности, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.

  4. Добавьте разнообразие: включайте в свою физическую активность различные виды упражнений — от ходьбы до легких силовых тренировок или растяжки. Это поможет задействовать разные группы мышц и улучшить общую физическую форму.

  5. Следите за состоянием здоровья: проконсультируйтесь с врачом перед началом новой физической активности, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы ранее не занимались спортом.

Популярные вопросы о физической активности и деменции

  1. Как часто нужно заниматься физической активностью, чтобы предотвратить деменцию?
    По данным исследования, достаточно 20 минут физической активности дважды в неделю, чтобы заметно снизить риск развития деменции и замедлить ухудшение когнитивных функций.

  2. Какие виды активности наиболее эффективны для поддержания когнитивных функций?
    Прогулки, ходьба и легкие упражнения, такие как растяжка и йога, оказывают положительное влияние на здоровье мозга. Важно, чтобы физическая активность была регулярной, а не интенсивной.

  3. Можно ли предотвратить деменцию только физической активностью?
    Физическая активность является важным фактором в профилактике деменции, но для максимальной эффективности она должна сочетаться с правильным питанием и умственными нагрузками.

