Тотальный ажиотаж: аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали новыми бизнесменами

В Челябинской области в октябре-ноябре 2025 года по сравнению с августом-сентябрем значительно увеличился спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. По данным "Avito Услуги", интерес к новогодним исполнителям вырос в 4 раза. Средняя стоимость услуг таких аниматоров составляет 2500 рублей.

Повышенный интерес к аниматорам

Жители Челябинской области начали искать аниматоров в 4,2 раза чаще, а в самом Челябинске спрос увеличился почти в 4,9 раза. Особенно заметный рост наблюдается по запросам на Снегурочек: в области спрос вырос в 4,1 раза, в Челябинске — почти в 4,9 раза по сравнению с первой половиной октября.

Ранняя бронь, чтобы избежать дефицита

Как отметил Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на "Avito", многие челябинцы предпочитают бронировать артистов заранее, чтобы избежать дефицита исполнителей в декабре, когда лучшие аниматоры уже заняты.

Рост интереса к новогодним аниматорам

В течение года интерес жителей Челябинской области к новогодним аниматорам вырос на 10%, в Челябинске — на 21%. Также заметно увеличился спрос на исполнителей в образах Деда Мороза (на 28% по области и на 38% в Челябинске) и Снегурочки (на 29% по области и на 42% в Челябинске).