Более 100 членов прокурдской турецкой партии DEM задержаны в Стамбуле в ходе рейдов полиции, сообщает телеканал NTV.
Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине
В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.
Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию
Отмена поездки президента Украины в Испанию и Португалию была обусловлена сложностями на фронте, по информации телеканала CNN Portugal.
ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии
Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину
Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.