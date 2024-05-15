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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:01

NTV: десятки членов турецкой партии DEM задержаны в Стамбуле

Более 100 членов прокурдской турецкой партии DEM задержаны в Стамбуле в ходе рейдов полиции, сообщает телеканал NTV.

Мир

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.

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Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию

Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию

Отмена поездки президента Украины в Испанию и Португалию была обусловлена сложностями на фронте, по информации телеканала CNN Portugal.

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Общество

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.

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Новости