Губернатор штата Флорида Рон Десантис выразил в соцсетях мнение о том, что судебное расследование относительно участия экс-президента США Дональда Трампа в манипулировании деловыми документами зависит от политических убеждений представителей юридической системы.



Он считает, если бы в качестве обвиняемого выступал кто-то иной, кроме Трампа, подобное дело не возникло бы.



Ранее жюри вынесло решение о виновности по всем 34 пунктам обвинения в адрес Трампа в деле о фальсификации деловых документов. Политический деятель имеет право на апелляцию данного решения, и это не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Сам Трамп после приговора объявил о себе как о политическом заключенном.



По мнению губернатора, в Соединенных Штатах принцип верховенства закона не должен подвергаться влиянию политической повестки дня, превращаясь во что-то вроде пародии на справедливость.



Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс осудил как позорное решение, так и вмешательство в избирательный процесс по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловых документов.



Трампу предъявлены 34 обвинения в манипулировании деловой документацией в связи с выплатами двум женщинам, включая порнозвезду Сторми Дэниэлс, за молчание о возможных связях.

Максимальное наказание по всем предъявленным обвинениям составляет 136 лет лишения свободы. Сам бывший президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что его преследование имеет исключительно политические мотивы и связано с его желанием бороться за президентское кресло в 2024 году.

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