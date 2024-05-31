Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своем аккаунте в соцсетях назвал обвинительное решение по делу экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации нарушением конституционных норм и вмешательством в избирательный процесс.



Жюри присяжных ранее вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа, касающимся фальсификации деловой документации.

Политик имеет возможность обжаловать этот вердикт, причем это не лишает его права участвовать в президентских выборах. Оглашение приговора по этому делу запланировано на 11 июля.

Трамп станет первым экс-президентом США, осужденным по уголовному делу.



Вэнс выразил мнение, что это решение компрометирует принципы верховенства закона и Конституцию страны, и что демократы создали уголовное дело, чтобы преследовать Трампа. Он считал, что это не является правосудием, а представляет собой вмешательство в выборный процесс.



После обвинительного вердикта Трамп объявил себя политическим узником.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿