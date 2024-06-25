Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин рассказал NewsInfo.Ru, какие перспективы ждут Wikileaks после освобождения Джулиана Ассанжа.

Лабин внес ясность, говоря о том, что с точки зрения закона Ассанж все еще не освобожден. По словам ﻿эксперта, процесс над журналистом все еще идет, потому что ассанжу просто изменили меру пресечения.

"Процесс идет. И он будет закрыт только при выполнении условий, которые тоже содержались в этом постановлении Высокого английского суда. Дело касается рассмотрения вопроса экстрадиции. И это вторая апелляция, которую подал Ассанж. Одним из условий является так называемая сделка. Как элемент он присутствует в системе общего права или в англо-американском праве, когда обвиняемый заключает на определенных условиях сделку с правосудием. Немножко звучит, конечно, странно. Но такая процедура все-таки дает находить возможность решать даже самые сложные вопросы", — продолжил Лабин.

Кроме этого, он указал на то, что в российском УК так же присутствует подобный элемент.

Продолжая рассуждать о дальнейшей судьбе Ассанжа, Лабин подчеркнул, что завтра должен состояться подобный процесс уже в американском суде. Эксперт подчеркивает, что суд будет проходить не на материковой части США, а на острове в Тихом океане. Ассанж, согласно сделке, признает вину по одному эпизоду, из предьявленных ему.

"По этой сделке одним из условий является то, что он признает за собой вину только по одному эпизоду из всех тех, которые были предъявлены, порядка около двух десятков обвинений было предъявлено. Одно связанное с распространением секретных материалов и так далее. Он это признает. И, скорее всего, сторона обвинения запросила в виде наказания лишения свободы на 65 месяцев, если я не ошибаюсь. Это как раз тот срок, который он уже отбыл в английской тюрьме в процессе рассмотрения дела об экстрадиции", — подчеркивает Лабин.

Так же Лабин упомянул возможность погашения судимости в дальнейшем.

Отвечая на вопрос о дальнейшей деятельности Wikileaks, эксперт отметил, что ему сложно говорить об этом аспекте, так как он занимается юридической стороной вопроса. Поэтому Лабин считает, что деятельность Wikileaks и Джулана Ассанжа, с точки зрения закона, не будет связана друг с другом, потому что сторона обвинения имеет вопросы именно к физическому лицу — Ассанжу.

Фото: www. flickr.com/Cancillería Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)