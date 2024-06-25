Компания Solidcore Resources (ранее известная как Polymetal) заявила о намерении делистинга акций на Московской бирже.

Согласно информации, предоставленной компанией, ходатайство о том прекращении торгов 30 сентября уже подано, но окончательная дата может отличаться и будет объявлена биржей.

Решение о делистинге Совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США, наложенными на Московскую биржу.

Акционеры Solidcore имеют право обменять свои акции на Московской бирже на бумаги, торгуемые на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Согласно заявлению компании, предложение о выходе из листинга на Московской бирже было инициировано с целью обеспечения финансовой стабильности и защиты интересов акционеров. Совет директоров организации также подчеркнул, что решение о делистинге было принято после тщательного анализа и оценки рыночной ситуации.

В своем заявлении Solidcore Resources также отметила, что компания продолжит работать в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации и будет продолжать информировать инвесторов о своей деятельности и финансовом положении.

Компания также подчеркнула, что делистинг акций на Московской бирже не повлияет на ее обязательства перед акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Фото: From Wikimedia Commons/ hombre_invisible (GNU Free Documentation License)