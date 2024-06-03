Первая делегация из Крыма может посетить Буркина-Фасо в течение текущего года с целью укрепления близких торгово-экономических отношений, заявил посол Российской Федерации в Уагадугу Игорь Мартынов в интервью агентству РИА Новости.
По словам Мартынова, первая делегация, бизнес-представители из Крыма, посетят Буркина-Фасо уже в этом году. Стороны активно работают над содержанием совместной деятельности в рамках торгово-экономической комиссии.
Посол также подчеркнул, что Крым стремится укрепить сотрудничество с африканскими государствами, включая Буркина-Фасо.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо, возглавляемая капитаном Ибрагимом Траоре, объявила о свержении главы правительства переходного периода страны полковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановке действия конституции и распуске правительства.
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