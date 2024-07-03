В среду Государственная Дума и Совет Федерации Российской Федерации единогласно выступили с заявлением о приостановке деятельности российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

В документе отмечается, что, несмотря на многочисленные попытки российской стороны наладить диалог, лидерство ПА ОБСЕ продолжает использовать площадку не для объединения, а как инструмент для проведения антироссийской политики. Это, по мнению российских парламентариев, включает в себя предвзятое освещение событий, происходящих в Украине.

Российские законодатели также выразили озабоченность по поводу ухудшения статуса ПА ОБСЕ как эффективной платформы для межпарламентского общения, указав на игнорирование вопросов нарушения прав национальных меньшинств, в частности в Украине и странах Прибалтики, а также на проблемы свободы слова и героизации нацизма.

Отдельно в заявлении подчеркивается, что российская делегация неоднократно сталкивалась с препятствиями для полноценного участия в пленарных заседаниях и руководящих структурах ПА ОБСЕ, что было основанием для ограничения их прав, включая право голоса, на основании приостановки финансовых взносов.

Принятое решение также было обусловлено действиями Румынии, которая отказала в выдаче виз российским представителям для участия в сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году, что, по мнению российских парламентариев, сделало продолжение конструктивного диалога невозможным.

Тем не менее, российские парламентарии выразили готовность вновь присоединиться к работе ПА ОБСЕ при условии, что руководство организации и ее члены пересмотрят свои подходы, которые в настоящее время они оценивают как русофобские и дискриминационные.

Фото: From Wikimedia Commons/ L100~nlwiki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)