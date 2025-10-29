Мышечная боль после тренировки? Узнайте, что действительно помогает
Многие считают, что боль в мышцах на следующий день после физической активности возникает из-за накопления молочной кислоты в тканях организма. Однако, как объяснил Александр Аржаков, врач-травматолог-ортопед медицинской компании "СберЗдоровье", эта гипотеза не соответствует действительности. В интервью "Известиям" специалист рассказал о реальных причинах болевых ощущений, норме и способах справиться с этим явлением.
Что такое синдром отсроченной мышечной боли?
Александр Аржаков пояснил, что мышечная боль после тренировки — это нормальная реакция организма на новую или интенсивную нагрузку. Такое явление встречается у большинства людей, особенно когда они начинают заниматься спортом или меняют программу тренировок.
"Мышечная боль после тренировки — нормальная реакция организма на новую или интенсивную нагрузку, которая встречается практически у всех людей, если они начинают заниматься спортом или меняют программу тренировок. По-научному она называется синдромом отсроченной мышечной боли. Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — сообщил Александр Аржаков.
Миф о молочной кислоте
Долгое время считалось, что боль в мышцах после тренировки возникает из-за накопления молочной кислоты. Однако исследования показали, что уровень молочной кислоты снижается уже через час после тренировки, и она не имеет отношения к возникновению боли.
На самом деле, основная причина синдрома отсроченной боли — это микротравма мышечных волокон и их воспаление. В некоторых случаях боль может возникать даже без повреждения тканей, что связано с активацией специфических биохимических реакций в организме во время тренировки.
Как справиться с мышечной болью?
-
Отдых и восстановление
Важно дать организму время на восстановление. Не рекомендуется нагружать те же группы мышц в течение 2-3 дней, а при сильной боли — в течение недели.
-
Компрессы с холодом
В первые сутки можно использовать холодные компрессы для уменьшения воспаления. Например, контейнер из морозильной камеры, завернутый в полотенце, поможет снять отек и облегчить болевые ощущения.
-
Теплые ванны и расслабление
Через день-два для расслабления мышц можно принять теплую ванну, что поможет улучшить кровообращение и расслабить напряженные ткани.
-
Активное восстановление
Легкие упражнения, такие как ходьба, растяжка или йога, способствуют улучшению кровообращения и снижению болевых ощущений.
-
Массаж
Массаж с помощью фоам-роллеров или массажных пистолетов также эффективен для уменьшения мышечной боли и восстановления.
Питание и гидратация
Помимо физических методов восстановления, не менее важное значение имеет рациональное питание. Белки, углеводы, жиры и другие нутриенты помогут ускорить восстановление мышц. Важно также соблюдать водный режим - пить не менее 1,5-2 литров воды в день, если нет противопоказаний. Качественный сон (7-9 часов) также критичен для восстановления.
Таблица: Что помогает при мышечной боли после тренировки?
|Метод восстановления
|Описание
|Рекомендации
|Отдых и восстановление
|Дайте мышцам время на отдых, не нагружайте те же группы мышц в течение 2-3 дней
|Восстановление важно для уменьшения боли и воспаления.
|Компрессы с холодом
|Используйте холод для уменьшения воспаления и отечности
|В первые 24 часа после тренировки, 20-30 минут.
|Теплые ванны
|Расслабление мышц с помощью теплых ванн
|Помогает улучшить кровообращение и расслабить мышцы.
|Активное восстановление
|Легкие упражнения, такие как растяжка и йога
|Улучшают кровообращение и уменьшают болевые ощущения.
|Массаж
|Использование фоам-роллеров и массажных пистолетов
|Способствует снятию напряжения и улучшению циркуляции.
|Рациональное питание и вода
|Обеспечьте организм достаточным количеством белков, углеводов и воды
|1,5-2 литра воды в день и сбалансированное питание.
Заключение
Мышечная боль после тренировки — это нормальная реакция организма, связанная с микротравмами мышечных волокон и их воспалением. Для облегчения боли достаточно отдохнуть, применить холодные компрессы, принять теплую ванну и делать легкие упражнения. Обезболивающие препараты в этом случае не всегда эффективны, и более важными являются правильное питание, водный режим и качественный сон. Помните, что массаж и активное восстановление могут ускорить ваш путь к полному восстановлению.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru