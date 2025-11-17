Строительство остановилось: долгожданная школа в Ставрополье превращается в объект расследования

Строительство школы в селе Краснокумском на Ставрополье, начатое несколько лет назад, вновь оказалось в центре внимания из-за срыва сроков и фактического прекращения работ. Следственный комитет инициировал проверку обстоятельств многолетней задержки.

История проекта и причины вмешательства

Образовательное учреждение начали возводить в 2019 году, однако объект так и не был завершён. По предварительным данным, сроки сдачи неоднократно переносили, а подрядчики менялись. Работы при этом велись с нарушениями, что в итоге привело к полной остановке строительства на 2025 год.

Ситуация вызвала необходимость вмешательства следственных органов. В пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю уточнили, что проверку организовали по указанию исполняющего обязанности руководителя регионального управления.

"По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Олега Евгеньевича Сидорова в следственном отделе по городу Георгиевск по данному факту организована проверка", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

Действия следователей и ход проверки

Сотрудники ведомства выехали на строительную площадку, чтобы фиксировать текущее состояние объекта и определить масштаб необходимых работ. Следователи опрашивают свидетелей, изучают договоры и ждут поступления технической документации, которая может подтвердить нарушения при исполнении контракта.

Контроль за ходом проверки осуществляет аппарат регионального следственного управления. Это позволяет оперативно реагировать на поступающие сведения и при необходимости расширять круг проверяемых лиц и организаций. Задача следователей — установить причины длительной остановки строительства и выяснить, были ли нарушения обусловлены неэффективным управлением, подрядными ошибками или неправомерными решениями.

Последствия затягивания строительства

Незавершённая школа продолжает оставаться проблемным объектом для Георгиевского округа. Задержка с вводом в эксплуатацию препятствует развитию инфраструктуры, ограничивает возможности для приёма новых учеников и создаёт нагрузку на действующие образовательные учреждения.

Вмешательство следственных органов должно прояснить ситуацию и определить дальнейшие шаги по восстановлению работ. Региональные власти рассчитывают, что результаты проверки помогут сформировать актуальный план действий, позволяющий возобновить строительство и завершить проект, который изначально был рассчитан на обеспечение потребностей жителей Краснокумского.