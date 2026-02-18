Ключи от квартиры не выдают месяцами — один документ запускает процесс

Ожидание долгожданных ключей от новой квартиры иногда затягивается на месяцы. Вместо новоселья дольщики сталкиваются с неопределённостью и дополнительными расходами. В такой ситуации важно не терять время и действовать юридически грамотно. Об этом рассказал MoneyTimes адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

С чего начать при задержке передачи квартиры

По словам юриста, первым шагом должен стать обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Дольщику необходимо направить застройщику письменную претензию и официально зафиксировать факт нарушения сроков передачи ключей и ввода дома в эксплуатацию. Документ лучше оформлять в письменной форме с подтверждением вручения.

В тексте обращения следует указать конкретные нарушения условий договора долевого участия, сослаться на даты, предусмотренные контрактом, и обозначить требования. Речь идёт не только о передаче квартиры, но и о компенсации причинённых убытков, если из-за задержки дольщик понёс дополнительные расходы — например, на аренду жилья или обслуживание кредита.

"Предложить застройщику возместить причиненный вред в денежном эквиваленте. Если застройщик не согласится с данным письмом или проигнорирует его, то через тридцать дней с момента получения письма человек имеет право обратиться в суд и в судебном порядке взыскать убытки, неустойку. В том числе за пользование денежными средствами", — отметил Алешкин.

Можно ли не ждать ответа

Адвокат допускает, что дольщик вправе не дожидаться реакции застройщика и параллельно готовить исковое заявление. Это особенно актуально, если сроки уже существенно нарушены и очевидно, что добровольного урегулирования ожидать не приходится.

Судебный порядок позволяет требовать взыскания неустойки за просрочку передачи объекта, компенсации убытков, а также процентов за пользование денежными средствами. Размер неустойки рассчитывается исходя из норм законодательства о долевом строительстве и условий договора.

По оценке Алешкина, рассчитывать на добровольное возмещение со стороны девелопера в нынешних условиях непросто. Поэтому дольщику важно быть готовым к полноценному судебному разбирательству и собрать все подтверждающие документы — договор, платёжные поручения, переписку, уведомления о переносе сроков.

Судебная практика и перспективы

Юрист подчёркивает, что сегодня именно суд остаётся основным инструментом защиты прав участников долевого строительства. Альтернативные способы урегулирования зачастую оказываются более длительными и менее эффективными.

"Иного способа нет, все остальные пути еще более долгие. Мне кажется сейчас судебная практика будет на стороне людей, которые пострадали", — подчеркнул адвокат.

Важную роль играет своевременность действий. Чем быстрее дольщик направит претензию и зафиксирует нарушение, тем проще будет обосновать свои требования в суде. При этом важно соблюдать процессуальные сроки и корректно рассчитывать размер заявляемых сумм.