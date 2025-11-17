Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Волосы
Волосы
© flickr.com by Antoine Chivot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:06

Волосы стали сухими и ломкими: причина оказалась не в шампуне, а в одной ежедневной привычке

Сухой климат усиливает обезвоживание волос — специалисты по волосам

Обезвоженные волосы — одна из самых частых жалоб, с которыми сталкиваются и женщины, и мужчины. Они становятся ломкими, теряют блеск, путаются, электризуются и выглядят уставшими даже после укладки. Внешне это похоже на обычную сухость, но, по сути, речь идёт о недостатке влаги как в самих стержнях волос, так и в коже головы. Чтобы вернуть локонам эластичность и живость, важно понять, почему именно они теряют влагу и как можно восстановить естественный баланс.

Почему волосы обезвоживаются

Сухость волос связана с тем, что стержень теряет способность удерживать влагу или кожа головы вырабатывает недостаточно натуральных масел. Этот процесс развивается постепенно и связан как с внешними, так и с внутренними факторами. Тонкие и ослабленные волосы страдают сильнее: их кутикула быстрее поднимается, а структура теряет плотность.

Одной из ключевых причин является возраст. Со временем кожное сало вырабатывается в меньшем количестве, а после менопаузы гормональные изменения делают волосы более хрупкими и склонными к обезвоживанию. Аналогичным образом на волосы влияет сухой климат, резкие перепады температур, жара, активное солнце или регулярные посещения бассейна с хлорированной водой. Все эти факторы нарушают защитный слой волос и ускоряют потерю влаги.

Отдельно стоит упомянуть механические повреждения. Кутикула — это своеобразная "черепица", которая удерживает влагу внутри стержня. Когда этот слой повреждается частым расчесыванием, грубыми полотенцами, использованием плоек и утюжков, кутикула приподнимается или отслаивается. Результат — ломкость, секущиеся кончики и ощущение "жёстких" волос.

Ежедневный уход также способен ухудшить состояние волос. Частое мытьё головы, использование агрессивных шампуней, сушка феном на высокой температуре или применение спиртовых стайлинговых средств истощают защитный барьер. Химические процедуры — окрашивание, обесцвечивание, химическая завивка или выпрямление — дополнительно нарушают структуру волоса, усиливая сушение и пористость.

На состояние волос влияют и внутренние причины. Гормональные нарушения, гипотиреоз, дефицит витаминов или минералов, а также расстройства пищевого поведения приводят к снижению питательных веществ, ухудшению качества волос и их выпадению. Если вместе с сухостью появились усталость, ломкость ногтей, выпадение или чувствительность к холоду, важно обратиться к врачу.

Сравнение причин, влияющих на сухость волос

Причина

Как проявляется

Чем опасна

Что помогает

Климатические условия

Тугие, ломкие волосы

Повышенная пористость

Защитные спреи, головные уборы

Термоинструменты

Жёсткость, ломкость

Разрушение кутикулы

Термо-защита, понижение температуры

Частое мытьё

Обезжиривание волос

Потеря липидного слоя

Мягкие шампуни, реже мыть голову

Окрашивание

Тусклость, секущиеся концы

Повреждение структуры

Питательные маски, реконструкторы

Внутренние факторы

Выпадение, слабость

Хронические нарушения

Диагностика, витамины

Советы шаг за шагом: как правильно увлажнять волосы

  1. Уменьшите частоту мытья до 1-2 раз в неделю, чтобы сохранить натуральные масла.
  2. Используйте щадящие шампуни: формулы без сульфатов и парабенов лучше удерживают влагу.
  3. Наносите увлажняющий кондиционер после каждого мытья — он помогает закрыть кутикулу.
  4. Раз в неделю применяйте маску с маслами, протеинами или аминокислотами.
  5. Используйте масла холодного отжима (кокосовое, жожоба, аргановое) для кончиков.
  6. Всегда наносите термозащиту перед феном, выпрямителем или плойкой.
  7. Подстригайте секущиеся кончики раз в 6-8 недель, чтобы предотвратить расслоение.
  8. Пейте достаточно воды и следите за питанием — состояние волос отражает общее здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Мыть голову каждый день → потеря защитного слоя → мягкое очищение 2 раза в неделю.
  • Использовать спиртовые стайлинги → ломкость и сухость → кремы и сыворотки на водной основе.
  • Пропускать кондиционер → пушение и спутывание → кондиционеры с маслами или керамидами.
  • Фен на максимальной температуре → сожжённые концы → сушка холодным или тёплым воздухом.
  • Игнорировать сухость кожи головы → перхоть и зуд → питательные сыворотки для кожи головы.

А что если…

…волосы обезвожены, но жирнятся у корней?
Это частый случай: кожа головы компенсирует сухость активной сальной выработкой. Используйте лёгкие увлажняющие средства по длине.

…волосы вьющиеся?
Кудри изначально более сухие — делайте упор на кремы для увлажнения и ко-вошинг.

…волосы окрашены?
Нужны специальные линейки для окрашенных волос с антиоксидантами и защитой от выцветания.

Плюсы и минусы методов увлажнения волос

Плюсы

Минусы

Натуральные масла восстанавливают блеск

При избытке могут утяжелять волосы

Мягкие шампуни уменьшают сухость

Требуют времени для адаптации

Профессиональные маски дают быстрый эффект

Могут быть дорогостоящими

Регулярная стрижка предотвращает ломкость

Нужны частые визиты к мастеру

Витамины улучшают качество волос

Эффект заметен не сразу

FAQ

Почему волосы становятся обезвоженными?
Из-за недостатка влаги, повреждений кутикулы, частого мытья и воздействия среды.

Помогают ли натуральные масла?
Да, они восстанавливают липидный слой и защищают стержень от пересыхания.

Можно ли использовать маски каждый день?
Нет, избыток питательных веществ может утяжелить волосы. Достаточно 1-2 раз в неделю.

Мифы и правда

  • Миф: частое мытьё полезно для волос.
    Правда: оно разрушает липидный барьер, усиливая обезвоживание.
  • Миф: кокосовое масло подходит всем.
    Правда: на тонких волосах оно может вызывать жёсткость — лучше выбирать лёгкие масла.
  • Миф: сухость волос — только косметическая проблема.
    Правда: иногда это признак гормональных или медицинских нарушений.

Три интересных факта

  1. Кутикула состоит из крошечных кератиновых пластинок, которые открываются и закрываются под действием температуры и pH.
  2. Вода сама по себе не увлажняет волосы — важен липидный слой, который удерживает влагу.
  3. Масло жожоба по составу ближе всего к натуральному кожному салу.

Исторический контекст

  • В древности для увлажнения использовали оливковое и касторовое масло.
  • В XIX веке популярными были масляные помады, создающие защитную плёнку.
  • С 2000-х годов появились профессиональные формулы с керамидами и аминокислотами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярные масляные маски уменьшают выраженность седины — стилисты сегодня в 15:42
Смешиваю пару масел — и седые волосы становятся темнее визуально: как это работает

Натуральные масла становятся популярным способом уменьшить выраженность седины, укрепить волосы и улучшить их общий вид без использования красителей.

Читать полностью » Йогурт увеличивает сытость утром — диетолог Ана Рейсдорф сегодня в 15:26
Замени один продукт — и вес начинает уходить сам: многие даже не догадываются об этой простой хитрости

Устали от строгих диет? Узнайте о простых заменах привычных продуктов, которые помогут похудеть, оставаясь сытыми и довольными без лишений.

Читать полностью » Врач Джозефа Салхаба: длительное сидение на унитазе может привести к геморрою сегодня в 14:19
Почему я перестал проводить часы на унитазе: как это влияло на моё здоровье

Привычка долго сидеть на унитазе может привести к неприятным последствиям для здоровья. Узнайте, как избежать проблем и улучшить здоровье кишечника.

Читать полностью » Эмоциональная неустойчивость признана ключевым ранним сигналом истощения — психолог Ольга Кравцова сегодня в 14:16
Начала срываться на близких по мелочам — и я поняла главное: это не характер, а первый признак нервного истощения

Первые признаки нервного истощения проявляются незаметно: раздражительность, чувствительность и снижение иммунитета. Именно на этом этапе важно вмешаться и восстановить ресурсы.

Читать полностью » Врач Лилия Кугаевская: женщины с избыточным весом и возрастом старше 30 лет в группе риска по ГСД сегодня в 13:35
Я узнала, что такое гестационный сахарный диабет, и теперь знаю, как важно вовремя пройти обследование

Узнайте, как гестационный сахарный диабет влияет на здоровье женщины и её ребёнка, а также что нужно делать для предотвращения осложнений.

Читать полностью » Изжога при беременности возникает из-за прогестерона — гастроэнтеролог Ольга Баженова сегодня в 13:03
Отказалась от газировки и кофе — изжога почти исчезла: секрет, который помогает сдержать неприятные симптомы

Почему у беременных так часто возникает изжога и как вода помогает уменьшить дискомфорт? Разбираем причины, правила питья и простые способы облегчить состояние.

Читать полностью » Врач Наталья Корягина: татуировки и пирсинг могут вызывать инфекции и аллергии сегодня в 12:30
Татуировки и пирсинг: чего мне стоило желание изменить своё тело — шокирующие риски

Узнайте, какие риски для здоровья могут скрываться за популярными процедурами тату и пирсинга и как снизить их вероятность.

Читать полностью » Энергетики истощают нервную систему — диетолог сегодня в 12:03
Перешла с энергетиков на зелёный чай — результат оказался удивительным: больше энергии и никаких скачков

Энергетики дают краткий всплеск бодрости, но природные альтернативы помогают сохранять силы весь день. Разбираем полезные советы и безопасные способы поддерживать энергию.

Читать полностью »

Новости
Наука
Неандертальцы растворились среди Homo sapiens без катастрофы — Scientific Reports
Туризм
Москва стала лидером по бронированиям для одиночных туристов — Твил
Красота и здоровье
Эмоциональные слёзы снижают уровень стресса — психологи
Спорт и фитнес
Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома
Питомцы
Возраст пса формирует его активность и здоровье
Еда
Испекла один и тот же пирог в трёх формах — и результат поразил: вот какая посуда лучше всего
Садоводство
Зимний осмотр не показывает уровень талых вод отметил риелтор Константин Апрелев
Авто и мото
84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet